2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Evi ısıtayım derken sağlığınızdan olmayın

Uzmanlar soğuk evi ısıtmaya çalışırken sağlığımızdan olacağımızı söylüyor. Peki, neden? İşte yanıtı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 06:48
Takip Et

Evinizi ısıtayım derken sağlığınızdan olmayın

Evi ısıtayım derken sağlığınızdan olmayın
+
Aa
-

Soğuk havalar bastırdı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında da artışı net bir şekilde görmekteyiz. Bu artışın en büyük nedenleri toplu yaşanan yerler ve evlerde havalandırmanın eksik yapılmasından kaynaklanıyor. Ne yazık ki ev ve okul soğuyacak diye havalandırmada eksikler yapıp havalandırmayı ihmal ediyoruz. Bu solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 99’u damlacık enfeksiyonu şeklinde birbirine bulaşan enfeksiyonlardır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında bu dönemde kurtulmanın en güzel yöntemi havalandırmanın toplu yaşanılan yerlerde ve evlerde iyi yapılması.

Burun temizliği mümkün oldukça suyla yapılmalı ve tek taraflı yapılmalıdır. 2 tarafta yapılan burun temizliğinde detaylı temizlik olmadığı için tam bir burun temizliği sağlanamamaktadır. Bu, dışarıdan gelen mikropların yoğunluğunun azalmasını sağlayacaktır ve burnun nefes alma fonksiyonuna katkı sağlayacaktır. Burnun görevi sadece nefes almak değil aynı zamanda nemlendirmektir. Siz dışarıdan nemi sağlarsanız, bu nefes alma fonksiyonunun daha rahat aldığını görebilirsiniz. Bu dönemde özellikle evlerde ve okullarda çok fazla kaloriferin yanmasına bağlı havanın kuruması meydana gelmekte ve bu kurumaya bağlı kuru öksürük gibi şikayetler meydana gelmektedir.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
2
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
3
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Bugünden itibaren WhatsApp kullanamayacak telefonlar açıklandı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
4
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
5
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿Kesenin ağzını açtılar. Bankalar EYT'liler için promosyon yarışına girdi
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
6
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿10 günlük süre verilmişti: EYT'de şartlar değişti
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
7
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Kızılay'ın çadır skandalını anlatan en güzel paylaşım. Herkes paylaşımdaki Haluk Levent'i konuşuyor
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Secde suresi ne anlama geliyor?
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Kocaeli’nde terör operasyonu
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿Berber ve kardeşine silahlı saldırı
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
﻿G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'tan flaş karar
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.