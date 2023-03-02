Evi ısıtayım derken sağlığınızdan olmayın

Soğuk havalar bastırdı ve üst solunum yolları enfeksiyonlarında da artışı net bir şekilde görmekteyiz. Bu artışın en büyük nedenleri toplu yaşanan yerler ve evlerde havalandırmanın eksik yapılmasından kaynaklanıyor. Ne yazık ki ev ve okul soğuyacak diye havalandırmada eksikler yapıp havalandırmayı ihmal ediyoruz. Bu solunum yolları enfeksiyonlarının yüzde 99’u damlacık enfeksiyonu şeklinde birbirine bulaşan enfeksiyonlardır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarında bu dönemde kurtulmanın en güzel yöntemi havalandırmanın toplu yaşanılan yerlerde ve evlerde iyi yapılması.

Burun temizliği mümkün oldukça suyla yapılmalı ve tek taraflı yapılmalıdır. 2 tarafta yapılan burun temizliğinde detaylı temizlik olmadığı için tam bir burun temizliği sağlanamamaktadır. Bu, dışarıdan gelen mikropların yoğunluğunun azalmasını sağlayacaktır ve burnun nefes alma fonksiyonuna katkı sağlayacaktır. Burnun görevi sadece nefes almak değil aynı zamanda nemlendirmektir. Siz dışarıdan nemi sağlarsanız, bu nefes alma fonksiyonunun daha rahat aldığını görebilirsiniz. Bu dönemde özellikle evlerde ve okullarda çok fazla kaloriferin yanmasına bağlı havanın kuruması meydana gelmekte ve bu kurumaya bağlı kuru öksürük gibi şikayetler meydana gelmektedir.