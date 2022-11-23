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Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin

Jeolog Celal Şengör, Düzce depremi sonrası büyük İstanbul depreminin çok kısa süre içerisinde gerçekleşeceğini öne sürerek "Belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir." dedi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 15:38
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'Evinizi satın gidin' Jeolog Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı

Celal Şengör uykuları kaçıracak açıklama yaptı: Evinizi satın gidin
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Merkez üssü Düzce olan ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası dünyaca ünlü jeolog Celal Şengör, çok umutsuz konuştu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Celal Şengör: Bu çok kötü bir haber” başlıklı köşe yazısında Şengör’ün Düzce depremi sonrası kendisine aktardıklarını köşesine taşıdı.

Şengör için “Yazacaklarım dünyanın en önemli jeologlarından birinin ve Kuzey Anadolu fayını inceleyen uluslararası ekibin Naci Görür’le birlikte üyesi olan bir Türk jeoloğun görüşleridir.” diyen Altaylı, Şengör’ün Avusturya’dan Türkiye’de olan biteni yakından izlediğini ve geceden beri tüm verilere ulaşmaya çalıştığını belirtti.

ŞENGÖR: “JEOLOGLAR TARAFINDAN ANLAŞILAMADI”
Şengör’ün sözleri şöyle:

“Fatih, bu deprem müthiş kötü bir haberdir. Bu deprem Kuzey Anadolu fayının hareketinin tüm jeologlar tarafından tam olarak anlaşılamadığının göstergesidir. 22 yıl içinde Düzce’de ikinci bir deprem bu. Oysa herkes Düzce’nin gerilimini boşalttığını ve uzunca bir süre ciddi bir deprem olmayacağını düşünüyordu. Öyle olmadığını gördük.”

“ASIL STRES BİRİKİMİ İSTANBUL’A DOĞRU OLDU”
“Bunun anlamı şu.” diyerek sözlerine devam eden Şengör, stres birikiminin had safhaya yaklaştığını ve İstanbul depreminin bayağı yakınlaştığını öne sürdü.

Naci Görür’ün, “Bolu Dağı’na doğru da bir deprem bekleyebiliriz.” sözlerine katıldığını söyleyen Şengör, şöyle devam etti:

"Ama orada 1944 yılında bir deprem oldu. Stres var ama çok büyük bir depreme yol açacak kadar değil. Asıl stres birikimi Batı’ya doğru oldu. Yani Adapazarı, Gölcük ve İstanbul.”

CELAL ŞENGÖR’DEN FATİH ALTAYLI’YA UYARI: “SENSİZ BİR HAYAT YAŞAMAK İSTEMİYORUM, TAŞIN”
Altaylı’yı ve İstanbul’u uyaran Şengör, “Ve belki bundan sonra bir kez uyarma fırsatımız dahi olmayabilir. Sana tavsiyem İstanbul’dan, şehir içindeki evinden taşın. O kadar hazırlıksızız ki, bir doğalgaz boru hattının kırılması bile yeter. Taşın çünkü Fatih’siz bir hayat istemiyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

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