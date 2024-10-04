Eviyle gündem olmuştu! Serenay Sarıkaya’ya Gülben Ergen’den Narin tepkisi

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, AD dergisinin Orta Doğu baskısının kapak yıldızı oldu. AD, Middle Esat dergisi için evinde pozlar veren Sarıkaya, "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" ifadelerini kullandı.

NARİN BÜYÜSEYDİ BELKİ ONU TAKİP EDECEKTİ

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise, Narin Güran cinayetinin ilk günden bu yana takipçisi. Ergen, eviyle gündem olan Serenay Sarıkaya’ya şu sözlerle yüklendi:

"Serenay Sarıkaya'nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Ben de çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden."

Gülben Ergen'in bu yaklaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Ergen'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da Sarıkaya'ya gereksiz olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran kaybolmuştu. Olayın ardından şüpheli bulunan Narin’in muhtar amcası Salim Güran ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

19’uncu gününde Narin’in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde üzeri taşla kapatılmış bir çuvalda bulunmuştu. Ardından 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.