Evlada gözyaşı! Pars’ı bulana 10 bin TL ödül: Gece gündüz arıyor

46 yaşındaki emekli Zülfi Satar, “Ankara kedisi” cinsi sağır kedisi Pars’ın 22 Haziran’da evinin önünden kaybolmasıyla sarsıldı.

Gündüzleri çalışan Satar, akşamları sokak sokak kedisini arıyor.Satar, Pars’ın fotoğraflarını Gölcük’teki sokaklara, duvarlara ve direklere asıyor.

Sosyal medyada kayıp ilanları paylaşarak daha fazla insana ulaşmaya çalışıyor ve karşılaştığı herkese kedisini soruyor. Pars’a kavuşmayı uman Satar, kedisini bulana 10 bin TL ödül vereceğini ilan etti.

“GÖRENLERİN BANA YARDIM ETMESİNİ İSTİYORUM”

Satar, Pars’ı sadece Gölcük’te değil, çevre ilçelerde de arıyor. “Gölcük’te oturuyorum ama şimdi İzmit’tayım. Gölcük’te kedimin fotoğraflarını her sokağa, apartmana, caddeye astım. Belki İzmit’e gelmiştir ya da biri görmüştür diye buraya geldim. İzmit’te parklara, sokaklara, ağaçlara kayıp kedimin fotoğraflarını asıyorum. Gerçekten görenlerin, duyarlı insanların bana yardım etmesini istiyorum” dedi.

“BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ”

Satar, Pars’ın kendisi için ne kadar özel olduğunu vurguladı: “İnsanlar kedilere belki sadece hayvan gözüyle bakıyor ama ben evlat gibi gördüm. Gündüzleri çalışıyorum, geceleri sokaklarda kedimi arıyorum. Bazen telefonum çalıyor, ‘Kediniz bulundu’ diyorlar, heyecanla gidiyorum ama o olmuyor. Bu bile beni umutlandırıyor. Ümidimi kaybetmedim. Pars’ı gören biri mutlaka çıkacak. Onu bana kavuşturana minnettar olacağım.”

“PARS’I BÖYLE KAYBETMEK BENİ ÇOK ÜZDÜ”

Kedisini aramaktan vazgeçmeyeceğini belirten Satar, “Annesi Pamuk iki ay önce öldü. Pars’ı da böyle kaybetmek beni çok üzdü” diye konuştu.

“ONU OMZUMDA GEZDİRİRDİM”

Pars’ın özelliklerini paylaşan Satar, “Masmavi gözleri, uzun tüyleri var. Çipli, evcil bir kedi. İnsanlarla oynamayı sever. Pek yerde gezmez. Dışarı çıktığımızda onu omzumda gezdirirdim. Birlikte alışveriş merkezlerine, parklara giderdik” dedi.

“NE OLUR BANA YARDIM EDİN”

Gözyaşlarını tutamayan Satar, yardım çağrısını yineledi: “Annesinden geriye Pars kalmıştı. Onun yokluğu beni çok üzüyor. Onu kedi değil, evlat gibi gördüm. Geceleri sokaklarda geziyorum, belki sesimi duyar, kokumu alır diye arıyorum. Sabaha kadar uykusuz kalıyorum çünkü onunla bağımız başkaydı. Bir evlat, bir oğul gibiydi. Birbirimize bağlıydık. Ne olur yardım edin. Nerede beyaz bir kedi görsem, Pars’ın geldiğini sanıyorum ama yaklaştığımda o olmadığını anlıyorum. Onu çok özledim. O bensiz yapamaz, benim kokum olmadan yaşayamaz. Ben de onun kokusunu özledim. Herkese ‘Kedimi gördünüz mü?’ diye sorasım var.”