Evlat acısıyla dünyası başına yıkılmıştı! Ünlü türkücünün son hali görenleri şaşkına çevirdi

Ünlü türkücü İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu Ali Murat Altınmeşe, 2021 yılında 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetmesiyle uzun süre kameralardan uzak kalmıştı.

Altınmeşe, psikolojik sorunlar yaşayan ve son olarak Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde rol alan genç oyuncunun ölümü sonrası usta isim yıkılmıştı.

Ünlü türkücünün yıllar sonra ortaya çıkan son hali, gündem oldu.

Evlat acısıyla sarsılan İzzet Altınmeşe bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu. Son yıllarda hem sahne hem ekrandan uzak olan Altınmeşe'nin son hali, sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı. O fotoğrafa yorum yağdı.

Hayranları, İzzet Altınmeşe'nin değişimine şaşırarak "Adam çökmüş", "Yazık yaşlanmış", "Sağlıklı görünüyor iyi olsun da", 'Sokakta görsem tanıyamazdım' yorumlarında bulundu.