Evlat dehşeti: Babasını bıçakladı

Kaynak: İHA
Evlat dehşeti: Babasını bıçakladı

Edirne’de bir baba ile oğlu arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki genç babasını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, Edirne Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmazı Sokak'taki bir evde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki K.K. ile 44 yaşındaki babası M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 19 yaşındaki K.K. babası M.K.'yı bıçakla yaralayarak, evden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı baba M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kısa süre içerisinde olay yerinden kaçan K.K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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