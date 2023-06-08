Evlat sahibi olmak isteyen hangi balığı yemeli

Op. Dr. Seval Taşdemir, D vitamini ve kısırlık hakkında bilgiler verdi, anne baba olmak isteyenlerin hangi balığı yemesi gerektiğini açıkladı, önemli bilgiler verdi.

Evlat sahibi olmak isteyen hangi balığı yemeli

“Kanda 25 hidroksi vitamin D düzeyini ölçerek vitamin D depolarını değerlendiririz. 30 ng/ml’nin altındaki değerler düşük olarak kabul edilir” diyen Op. Dr. Seval Taşdemir, şunları söyledi:

“D vitaminini güneşten alabileceğimiz gibi ton balığı, uskumru, karides, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tahıl gibi ürünlerde de bulabiliriz. D vitamini eksikliği olanların bu gıdalardan tüketmesi gerek. Eksiklik tespit edilirse günde 600-800 IU arası D vitamini alınabilir. 1000 IU’dan fazla alınmaz, yan etkileri ortaya çıkabilir. D vitamini eksikliğinin, son yıllarda infertilite (kısırlık) ve düşük problemi olan hastalarda daha sık oranda görüldüğü saptandı. D vitamini eksikliği; üreme sağlığını, yumurta rezervini, yumurtanın kalitesini ve döllenme oranlarını olumsuz olarak etkiler. Ayrıca döllenmiş yumurtanın anne rahmine tutunma oranını da düşürür.”

D VİTAMİNİ DÜZEYİ NE OLMALI

Özellikle kısırlık ve tüp bebek tedavisi görecek olan hastalarda mutlaka D vitamini düzeyine bakılmalı. Özellikle yaşı 35’in üzerinde olan ve güneşten daha az faydalanan grupta, D vitamini eksikliği daha sık görülür. Eksik olan vitaminin tedavisinden sonra yapılan infertilite (kısırlık) tedavisinden, çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Son yıllarda bunu destekleyen birçok çalışma yapıldı. Kısacası D vitamini, vücudumuzda sadece kanda kalsiyum oranlarını belirleyen, bağırsaktan kalsiyum emilimine yardımı olan vitamin değil; tüm vücut bağışıklık sistemini düzenleyerek gribal enfeksiyonlara direncimizi artıran bir vitamindir. Önemli kanser vakalarında, meme, pankreas, kolon, rektum kanserlerinin seyrini etkiler, kalp ve damar hastalıklarını önler. İnfertiliteyi (kısırlığı) önemli şekilde etkileyen çok önemli vitamindir.

Öne Çıkanlar
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı Ekonomi
Altın, dolar ve euro yatırımı olanlar dikkat. Uzmanından kritik uyarı
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Peygamber çiçeği öksürüğe nefes darlığı bronşite iyi geliyor
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu Güncel
2 katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam Spor
Ali Koç'tan döviz kuru çıkışı: Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikeye atamam
Borsa güne düşüşle başladı Ekonomi
Borsa güne düşüşle başladı
Apple Türkiye'den 1 ayda üçüncü zam. iPhone almak hayal oldu Teknoloji - Otomotiv
Apple Türkiye'den 1 ayda üçüncü zam. iPhone almak hayal oldu
ABD'de gündem kripto krizi: Binance ve Coinbase hedefte Dünya
ABD'de gündem kripto krizi: Binance ve Coinbase hedefte