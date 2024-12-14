Evlatlarının ölüm haberini bekleyen ailenin umudu yeşerdi. 3 yıl önce denizde botuyla kaybolmuştu

Defne ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan, 31 Aralık 2020 tarihinde Samandağ’dan açıldığı Akdeniz’de kaybolarak sırra kadem bastı. Ailesi Gündoğan’ı denizde arasa da evlatlarına dair hiçbir ize rastlayamadı.

Evladının denizde sürüklenerek Suriye kıyılarına gidebilme ihtimaline karşı avukat tutan ve evladının izini süren baba Cumali Gündoğan, evladının Sednaya Cezaevi'nde esir olduğu bilgisini aldı.

İZİNİ BULAMADIK

Avukatla 1 yıla yakın süre yaptığı görüşmelerde olumsuz yanıt olan baba Gündoğan ve anne Hülya Gündoğan, geçtiğimiz günlerde rejim yönetiminin devrilmesi ve mahkumların serbest kalması üzerine evlatlarının geri geleceği ümidine kapıldı. Evlatlarından haber bekleyen aile, evlatlarının bulunması için yardım istedi.

Evladının botuyla denize açıldıktan sonra sırra kadem bastığını dile getiren Cumali Gündoğan, “4 yıl önce yılbaşı arifesinde oğlum denize gitti. O gün hafif rüzgar vardı. Oğlum gitme dedim. Sadece bugün gideceğim dedi. Sabah oğlumun arkadaşından, oğlumun botuyla birlikte savrulduğu haberi geldi. Savrulacak bir mesafe yoktu, gittiği kaya sadece 73 metre mesafedeydi. 2 yıl araştırdım, Suriye’den Alanya’ya kadar denize baktık ve hiçbir ize rastlamadık” dedi.

Suriye’de yaptığı araştırmalarda evladının Sednaya Cezaevi'nde esir olduğu bilgisine ulaştığını iddia eden Gündoğan, “Sonra çalışmalar yaptık, oğlumun mail adresini karada gördük. Savcılık bundan bir şey çıkmayacağını söyledi. Suriye’de tanıdıklar var ve onların vasıtasıyla avukat tuttum. Bir ay sonra oğlumun Sednaya Cezaevi'nde esir olduğu bilgisi geldi. Avukat bana oğlumun denizde botla savrularak Suriye sınırına gittiğini, yakalandığını ve ardından da cezaevine esir olarak alındığını söyledi" dedi.

"GÖREN BİZE ULAŞSIN"

Gündoğan "Bir yıldır onun çabasıyla uğraşıyorum. Esad’ın devrilmesiyle birlikte cezaevinin açılması bizim ışığımız, umudumuz oldu. Bir yandan oğlumu sağ salim bulmak istiyorum, bir yandan da işkenceleri görünce inşallah oğlum burada da değildir diyorum. 4 yıldır yüreklerimiz dayanmıyor. Evladımı Sednaya cezaevinde gören olduysa bize ulaşsın” diye konuştu.

Anne Hülya Gündoğan, evladını gören ve duyanların kendilerine haber vermesini isteyerek, "Günlerim kötü geçiyor. Oğlumu düşünmediğim bir anım yok. Oğlumun sağ ya da ölü bulunmasını istiyorum. Cezaevinde olduğuna dair bilgiler aldık. Eğer gören, duyan varsa bizimle iletişime geçebilirse çok mutlu oluruz" dedi.