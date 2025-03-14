Evlenecek çiftlere "Bağımlılıkla Mücadele" eğitimi

Evlenecek Gençlerin Desteklenme Projesi kapsamında evlilik kredisi için başvuruda bulunan çiftlere "Bağımlılıkla Mücadele" konulu eğitim verdi. Formatörlerinden Sosyal Çalışmacı Hakan Asya tarafından gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılıkla mücadele konusunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak amaçlandı. Eğitime katılan çiftler, bağımlılığın olumsuz etkileri ve bu konuyla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi edindi.

Sosyal çalışmacı Hakan Asya, eğitimin ardından yaptığı açıklamada, "Evliliğin ilk yıllarında çiftlerin karşılaşabileceği zorluklar arasında bağımlılık da önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle çiftlere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi vermek ve farkındalık oluşturmak bizim için büyük önem taşıyor" dedi. Asya, eğitimlerin devam edeceğini ve daha fazla çiftin bu eğitimlerden faydalanmasını hedeflediklerini belirtti.