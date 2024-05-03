Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır'ın evlenecek gençlere düğün salonu ücretsiz vaadi bugün yapılan meclis toplantısıyla birlikte AKP grubunun teklifi ile belediye meclisinin oy birliği ile hayata geçirildi.

Gençlere müjdeyi sosyal medya hesabından açıklayan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Gençlerimize vaadimiz olan “Evlenecek genç kardeşlerimize ücretsiz düğün salonu” sözümüzü grubumuzun teklifiyle meclisimizin oy birliği ile hayata geçirdik. Evlenecek gençlerimize mutluluklar dilerim. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.