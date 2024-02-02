Evlenmek için para bulamayan çift kuyumcu soymaya çalıştı

Olay, sabah saatlerinde, İstanbul Sultangazi Esentepe Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda yaşandı. Alınan bilgiye göre, Azerbaycanlı Öznur H. (22) ve sevgilisi Enes E. (26), gözlerine kestirdikleri bir kuyumcu dükkanına girdi.

Enes E., yanındaki tabancayı iş yeri çalışanına doğrultup kuyumcuyu soymaya teşebbüs etti. Bu esnada bölgedeki esnaf durumun farkına vararak kuyumcuya girdi. Silahlı soyguncuları etkisiz hale getiren esnaf, durumu polise ihbar etti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, soyguncuları emniyete sevk etti. Şüpheli çift emniyetteki ifadesinde, evlenmek için para bulamadıklarını, bu yüzden kuyumcuyu soymaya çalıştıklarını söyledi.

O anlar, güvenlik kamerasıyla anbean kaydedildi.

"ESNAF ETKİSİZ HALE GETİRİP POLİSE VERİYOR"

Kuyumcu dükkanının sahibi Muzaffer Cömert olaya dair, "İş yerinde değildim komşum aradı, 'iki maskeli soyguncu geldi, yakaladık' dedi. Geri döndüm yoldan, dükkana geldim. Emniyet gelmiş yakalamışlar. Benim büyük oğlana silah doğrultuyorlar Rıdvan'a. Amcası ve diğer komşular, Allah razı olsun dükkana geliyorlar. Etkisiz hale getirip polise veriyorlar. 'Evlenmek için bu girişimde bulunduk' demişler ama daha önce de suç kayıtları olduğu söylendi. Kız Azeri, çocuk Türk. Kız öyle atletik bir yapıya sahipmiş ki, altınları almak için camdan tezgahın üstüne atlıyor. Erkek olan ise oğlumu etkisiz hale getirecekti. Çok şükür ne canımıza ne de malımıza bir zarar geldi." dedi.

Şüphelilere müdahalede bulunan esnaflardan biri olan Mehmet Ali Avcı, "Bir bağırtı duyduk, kapıya baktığımızda esnafın dükkana koştuğunu gördüm ve ben de peşinden koştum. Kapıyı açtım iki maskeli kişi. Diğer esnaf şüphelinin üzerine çullanıp dışarı doğru attılar. İçeride kalan kadını da dışarı çıkardım. Dışarıda millete bağırdım, 'Polisi arayın hırsız var' diye." diye konuştu.