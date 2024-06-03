Evlenmek isteyen kadınlara kötü haber. Artık o hizmet için ödeme yapmak zorundasınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evlenmek isteyen kadınlara kötü haber. Artık o hizmet için ödeme yapmak zorundasınız

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, Ankara'da evlenmek isteyen kadınları üzecek bir açıklama yaptı. Artık gelinlik giymek isteyen kadınların ek ücret ödemek zorunda kalacağını ifade etti.

Türkiye’de evlilik hayali kuran binlerce genç yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle evlenemiyor. Konut kiraları, ev eşyasına gelen zamlar, düğün salonu masrafları derken bir de gelinlik için ek ödeme tutarı çıktı.

Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, Ankara'da evlenmek isteyen kadınları üzecek bir açıklama yaptı. Artık gelinlik giymek isteyen kadınların gelinlik masrafı için ek ücret ödemek zorunda kalacağını ifade etti.

ANKARA’DA GELİNLİK PROVASINDA EK ÜCRET DÖNEMİ Mİ BAŞLIYOR?

Haber Ankara’da yer alan habere göre, Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal, oda üyesi gelinlikçilerin en büyük dert yandığı sorunun gelinlik bakmaya gelen gelin adaylarının yaklaşık 45 dakika süren deneme seansları olduğunu ifade etti.

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“ESNAF ZARARA UĞRUYOR”

Köksal, gelinlik denemelerinde çekilen fotoğrafların başka yerde aynı modelin diktirilmesi sebebiyle gelinlik satan esnafın zarara uğradığını ifade etti. Gelinlik denendikten sonra fiyatlardan dolayı alınmamasının esnafa zaman ve ekonomik olarak kayba uğrattığını söyledi.

"GELİNLİK DENEMESİ/RANDEVU ÜCRETİ İLE SORUN ÇÖZÜLEBİLİR”

Köksal, marka firmaların uyguladığı formül gibi "Gelinlik denemesi/randevu ücreti" yöntemiyle bu sorunun çözülebileceğini dile getirdi. Oda olarak özel bir tarife hazırladıklarını ve bu tarifeyi işyerlerine ulaştıracaklarını ifade eden Köksal, şu ana kadar bir ücret tarifesi belirlenmediğini, fakat Ankara’daki marka gelinlikçilerin deneme ücretlerinin 800 ila 3.000 TL arasında olduğunu ifade etti.

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