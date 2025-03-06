Evlenmeleri beklenirken! Fikret Orman ve Tuğba Coşkun aşkı bitti

Fikret Orman ile 7 yıldır aşk yaşayan Tuğba Coşkun çiftinden kötü haber geldi. Çiftin 1 ay önce dostça ayrıldıkları öğrenildi.

AŞK KARELERİNİ SİLDİ

Her yıl evlenecekleri beklenen sevgililerden üzen haber geldi. 7 senelik aşk bitti. Tuğba Coşkun, Fikret Orman ile olan aşk karelerini sosyal medya hesabından kaldırdı.

FİKRET ORMAN KİMDİR?

4 Kasım 1967’de İstanbul’da dünyaya gelen Fikret Orman, İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde öğrenim gördü. Daha sonra Amerika’da University of Florida’da işletme eğitimine devam etti.

Eğitimini tamamladıktan sonra aile şirketinde yöneticilik yapan Orman, inşaat ve turizm sektörlerinde faaliyet gösterdi.

Kendi şirketleri aracılığıyla farklı ticari projelere imza atan Orman, iş dünyasındaki başarılarıyla tanındı.

Fikret Orman, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde 2012 yılında başkanlık görevine geldi. Bu süreçte kulübün ekonomik yapısını düzeltmek, borçları azaltmak ve Vodafone Park gibi önemli projeleri hayata geçirmek için çalıştı.

Görev süresi boyunca Beşiktaş, Süper Lig’de iki kez şampiyon oldu ve uluslararası alanda önemli başarılar elde etti.

Fikret Orman, 2019 yılında başkanlık görevinden istifa etti.