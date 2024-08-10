Evlerinde uyuşturucu yetiştirenler yakalandı

Kaynak: İHA
Evlerinde uyuşturucu yetiştirenler yakalandı

Tunceli’de polis ekipleri evinde uyuşturucu yetiştirenleri yakaladı. Operasyonda evin odalarında sera kurarak esrar yetiştiren 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tunceli’de polis ekipleri bir müstakil eve baskın düzenledi. Operasyonda evin odalarına ayrı ayrı sera kurularak uyuşturucu yetiştirildiği tespit edildi. Polis ekipleri yaptığı aramalarda 40 kök Hint keneviri, 19,43 gram esrar, 1 adet Hint kenevir yetiştirmek için özel izole çadır, 2 adet hava sirkülasyonu için vantilatör, 2 adet ısıtıcı, 1 adet termometre, 1 adet hava ve koku emici fan, 5 adet bitki gelişimini sağlayan kimyevi madde, 1 adet katlanabilir alüminyum havalandırma borusu ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

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