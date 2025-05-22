Evlerinden cephanelik çıktı! 4 şüpheli adliyede

Kaynak: İHA
Evlerinden cephanelik çıktı! 4 şüpheli adliyede

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ilçede ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken 4 şüpheli de adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri koordinesinde, Kırkağaç, Soma ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla M.E.Y. (34), B.N. (47), A.E. (58) ve S.A.Y. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 31 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait çok sayıda fişek, şarjör ve çeşitli tabanca parçaları, 4 adet kılıç, 4 adet kama ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Haberler
Buğdayı kuraklık vurdu, çiftçi silaj desteği talep ediyor!
Buğdayı kuraklık vurdu, çiftçi silaj desteği talep ediyor!
AKP'li eski milletvekili ve eşi trafik kazası geçirdi!
AKP'li eski milletvekili ve eşi trafik kazası geçirdi!
Süper Lig'de yarış bitti genç hakemler sahaya çıkıyor
Süper Lig'de yarış bitti genç hakemler sahaya çıkıyor
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından kötü haber! Hastanelik oldu
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından kötü haber! Hastanelik oldu
Trump 400 milyon dolarlık hediyeyi kabul etti: Katar’dan ‘Uçan saray’ alacak
Trump 400 milyon dolarlık hediyeyi kabul etti: Katar’dan ‘Uçan saray’ alacak