Evlerinden cephanelik çıktı! 4 şüpheli adliyede

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri koordinesinde, Kırkağaç, Soma ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla M.E.Y. (34), B.N. (47), A.E. (58) ve S.A.Y. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 31 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait çok sayıda fişek, şarjör ve çeşitli tabanca parçaları, 4 adet kılıç, 4 adet kama ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.