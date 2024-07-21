Evlerini günübirlik izinsiz kiraya vermişlerdi! 200 bin TL para cezası kesildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evlerini günübirlik izinsiz kiraya vermişlerdi! 200 bin TL para cezası kesildi

Aydın'ın Söke ilçesinde evini izinsiz olarak günübirlik kiraya veren iki kişi ekipler tarafından tespit edildi. Kanunlar gereği şahıslara 200 bin lira ceza verildi.

Aydın'da Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Granta mevkiinde 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve umuma açık yerlerin kontrolü uygulaması gerçekleştirildi.

Son yıllarda artış gösteren günübirlik ev kiralama fırsatçılığının şimdiki durağı Aydın oldu. Bazıları artan kira fiyatlarından dolayı, günlük kazanç sağlamak maksadıyla evlerini günlük veya haftalık olarak kiraya verirken, bazı kişiler ise daha farklı sebeplerden dolayı yasal olmayan şekilde bu işlemi yapıyor.

Aydın’da 2 şahıs, evlerini izinsiz şekilde kiraya verdi. Olayın öğrenilmesi üzerine yetkililer hareket geçti ve şahıslar yüzbinlerce lira idari ceza kestiler. 2 şahsa toplam 200 bin TL ceza kesildi.

AYRI AYRI 100 BİN TL PARA CEZASI

Bu kapsamda konutunu izinsiz olarak günübirlik kiraya verdiği tespit edilen M.S.G. ve E.A. isimli şahıslara 7464 Sayılı Kanun kapsamında ayrı ayrı 100 bin TL idari para cezası uygulandı. İdari para cezasının uygulanmak üzere hazırlanan evrakların ilgili kuruma gönderileceği öğrenildi.

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