Evli kadına mesaj yolladı, 8 gün hapis yattı! Tahliyesinden sonra haber alınamıyor

Kaynak: DHA
Evli kadına mesaj yolladı, 8 gün hapis yattı! Tahliyesinden sonra haber alınamıyor

Mardin'de Davut Gültekin (50), 16 Eylül'de cezaevinden tahliye olan oğlu Nurullah Gültekin'den (27) 11 gündür haber alamadığı gerekçesiyle emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Nurullah Gültekin, iddiaya göre evli bir kadına "Senden hoşlanıyorum" diye mesajı attı. Gültekin, şikayet üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 8 Eylül'de gözaltına alınarak tutuklandı. Gültekin, avukatının itirazı üzerine 16 Eylül'de tutuksuz yargılanmak üzere bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.

2-008.jpg

Babası Davut Gültekin, tahliye olan oğlundan 11 gündür haber alamadığı gerekçesiyle emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulundu. Nurullah Gültekin'in bulunması için çalışma başlatıldı.

3-002.jpg

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ'

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten Davut Gültekin, "Tahliye olduğu gün sabah Kızıltepe'de taziyedeydik, akşam eve geldik. Eve döndükten sonra oğlumun tahliye haberini öğrendik. Ama oğlum gelmedi. 11 gündür oğlum kayıptır, hiçbir şekilde ulaşamadık.

4-001.jpg

Artık hayatından endişe ediyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmek istiyoruz. Emniyet ve savcılığa kayıp ihbarında bulunduk, henüz bir iz yok. Tek isteğimiz, bir an önce bulunması ve eve dönmesi" dedi.

Son Haberler
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi MasterCheflere servet ödemiş! Ünlü şeflerin kaşesi dudak uçuklattı
AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi MasterCheflere servet ödemiş! Ünlü şeflerin kaşesi dudak uçuklattı
Vize başvurusu kâbusa dönmüştü! Dolandırıcılar yakalandı: 8 ilde eş zamanlı operasyon: 12 gözaltı
Vize dolandırıcıları yakalandı
Sabahattin Önkibar’dan ‘meşruiyet’ yorumu: Trump’tan ödleri kopuyor!
Sabahattin Önkibar’dan ‘meşruiyet’ yorumu: Trump’tan ödleri kopuyor!
Hüseyin Mete'nin katiline 15 yıl hapis: Alkollü mekanda kanlı hesaplaşma!
Hüseyin Mete'nin katiline 15 yıl hapis!
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (26 Eylül 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (26 Eylül 2025)