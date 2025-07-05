Evli olmayanlar vergi ödeyecek... O ülkede yaşayanlar yandı!

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, ülkesinin karşı karşıya olduğu ciddi demografik sorunlara dikkat çekerek, "Bugün devletimizin sessizce boşalması kadar acı bir şey yok" dedi. Üsküp’te düzenlenen “Demografik Eğilimler, Zorluklar ve Olası Çözümler – Demografik Dirençlilik İçin Stratejik Belgelerin Geliştirilmesi” başlıklı etkinlikte konuşan Mickoski, doğum oranlarının düşmesi, evliliklerin azalması ve göçün artmasının ülkenin geleceğini tehdit ettiğini vurguladı.



Başbakan Mickoski, 2024 yılı içinde 16 bin 61 çocuğun doğduğunu, buna karşılık 20 bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yalnızca bir yılda 4 bin 140 kişilik “doğal azalma” yaşandığını söyledi. Doğum oranının 2010 yılında binde 12,5 iken 2024’te binde 8,8’e düştüğünü aktaran Mickoski, bu istatistiklerin sadece rakamlardan ibaret olmadığını, toplumun temellerindeki derin bir sessizliğe işaret ettiğini dile getirdi.

'UMUDUN ÖNEMLİ OLDUĞU DEVLET KURMALIYIZ'

Konuşmasında aile yapısının çöküşüne ve gençlerin göçü tercih etmesine değinen Mickoski, hükümetin bu tabloyu görmezden gelmeyeceğini vurguladı. “Yolsuzluklar ya da durmuş projeler kadar, geleceğin kaybı da bir çöküştür. Göçün tek seçenek haline gelmesi, ailelerin dağılması ve doğum oranlarının düşmesi, ülkenin temelini sarsıyor” dedi.

Mickoski ayrıca, vatandaşların ülkelerine olan aidiyet duygusunu yeniden inşa etmeleri gerektiğini belirterek, “Pasaporttan çok umudun önemli olduğu bir devlet kurmalıyız” ifadesini kullandı. Hükümetin, bekar erkek ve kadınlara yönelik ek vergi uygulamasını da ciddi şekilde gündemine aldığı öğrenildi.

Hayattan daha kutsal bir şey olmadığını belirten Başbakan, “Daha çok çocuğun doğduğu, daha çok gencin evlendiği, daha çok insanın geri döndüğü ve daha çok kalpten yaşanan bir ülke için artık zamanıdır” diyerek, toplumun tüm kesimlerini demografik direnci artıracak çözümlere katkı sunmaya çağırdı.