Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı. Ortalığı karıştıracak iddia

Didem Arslan'ın programına çıkan Esra adındaki bir kadın, Doğuş ile bir süre ilişki yaşadıklarını ve dini nikah kıydıklarını söyleyerek fotoğraflarını da yayınladı.

Evli ve 2 çocuk babası Doğuş'un imam nikahlı yasak aşkı çıktı. Ortalığı karıştıracak iddia

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına çıkan Esra ismindeki bir kadın, 9 yıldır sunucu Hoşkeden Hidayetkızı ile evli olan 2 çocuk babası Doğuş ile yasak aşk yaşadıklarını hatta dini nikah kıydıklarını ileri sürdü.

ortaligi-karistiracak-iddia-evli-ve-2-cocuk-16492469-8135-m.jpg

"ÖNCEDEN KARŞIMA ÇIKSAYDIN SENİNLE EVLENİRDİM" DEDİ

Doğuş'la birbirlerinden çok etkilendiklerini ve kısa süre içinde aşk yaşamaya başladıklarını söyleyen kadın, "Biz Doğuş'la daha önceden tanışıyorduk, 2020'de karşılaştık. Bir gün arkadaşım, Doğuş ve onun menajeri benim evime geldi. Konuşurken eşini anlatmaya başladı. 'Anlaşamıyorum, mutlu değilim. Ayrılmak istiyorum ama ayrılamıyorum' dedi. Çocuklarına çok düşkün bir baba. Bana 'bu zamana kadar sen niye karşıma çıkmadın, seninle evlenirdim' demişti. Beni gördüğünde çok etkilenmiş sonra da görüşmeye başlayarak. Sonra sevgili olduk 3 ay birlikteydik. Bir ara eşiyle tartışmış eşyalarını alıp bana geldi. Sonra biz ertesi gün tartışınca ben onu evden yolladım ve 1 sene ortadan kayboldu. Doğuş'tan çok etkilendim" dedi.

ortaligi-karistiracak-iddia-evli-ve-2-cocuk-16492470-825-m.jpg

"DOĞUŞ BANA KARICIĞIM DERDİ"

Doğuş ile birlikte doğum günü kutladıklarını hatta çektirdikleri fotoğrafları yayınlayan Esra Hanım, "Benim doğum günümü beraber kutladık. Eşi de bu ilişkiyi şu an öğrenmiştir. Doğuş bana 'karıcığım' derdi. Birbirimize aşık olmuştuk. Bana hep boşanacağını söyledi. Birkaç kez benim evimde kaldı. Ben Doğuş'u hala insan olarak çok seviyorum. Birbirimize hediyeler aldık. Bana iki tane altın yüzük ve pahalı bir çakmak almıştı. Hepsini çöpe attım sonra" şeklinde konuştu.

ortaligi-karistiracak-iddia-evli-ve-2-cocuk-16492470-1683-m.jpg

"DİNİ NİKAH KIYDIK"

Esra Hanım bir süre aşk yaşadığı Doğuş ile dini nikah kıydıklarını da itiraf ederek sözlerine şöyle devam etti: "Eşi o dönem Doğuş'tan boşanmak için 1 milyon dolar istemiş. Bana söyledi ama sonra ne oldu bilmiyorum. Daha sonra eşinin yanına döndü. Doğuş'la dini nikah kıydık. Yanımıza menajeri ve benim 2 kız arkadaşım vardı. Ben dini nikah kıyacağımızı bilmiyordum bana sürpriz yaptı. Hocanın bu durumdan haberi yoktu ve sonra nikah kıyıldı. Neden boşanmadan nikah kıydığımızı sorduğumda da bana 'günah' dedi. El ele bile tutuşmazdı. Benim onuna görüşmeme nedenim boşanmamasıydı."

ortaligi-karistiracak-iddia-evli-ve-2-cocuk-16492470-7347-m.jpg

GEÇEN HAFTA ÖNCE AİLESİYLE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Son aylarda hakkında boşanma haberleri çıkan Doğuş, 21 Ekim'de eşi ve çocuklarıyla bir pozunu yayınlayarak "9 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti ne güzel olduk evlatlarımızla" ifadelerini kullanmıştı.

ortaligi-karistiracak-iddia-evli-ve-2-cocuk-16492469-7720-m.jpg

Şarkıcı, hakkındaki yasak aşk ve dini nikah iddiasına ise sessiz kaldı.

İlgili Haberler
Şarkıcı Doğuş ve ailesinden üzücü haber
Şarkıcı Doğuş'un babalık testi sonucu belli oldu
Doğuş gerçeği öğrenmek için DNA örneği verdi. Babalık davası açılmıştı
Şarkıcı Doğuş'a babalık davası
Öne Çıkanlar
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Son bir haftada 87 terörist etkisiz hale getirildi
Hırsızlık yapmak için camiye girdi Gündem
Hırsızlık yapmak için camiye girdi
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar Gündem
İlaçlı sütlaçla yapılan hırsızlık için Yargıtay'dan flaş karar
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri Kültür Sanat
İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden Atatürk'ü Anma Konseri
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 85,62 dolar
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar Dünya
Uçak kalkışta drift attı. Pistte korku dolu anlar
Sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji saat verip uyardı, herkes tedbirini alsın Gündem
Sağanak 10 ili esir alacak. Meteoroloji saat verip uyardı, herkes tedbirini alsın