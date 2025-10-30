2022 yılında Merve Boluğur ile nikah masasına oturan DJ Mert Aydın’ın bu evliliği yalnızca 53 gün sürmüştü. Aydın ikinci defa nikah masasına oturdu. Çiftin düğünden gelen fotoğraf kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

DİLLERE DESTAN DÜĞÜNLE DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 2015 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan dillere destan bir düğünle dünyaevine girmişti. İkilinin düğünü uzun bir süre magazin manşetlerini süslemişti. Çiftin bu birlikteliği ise boşanmayla sonuçlanmıştı.

Dalkılıç’ın ardından yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur, DJ Mert Aydın ile 2022 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürmüştü.

3 YILIN ARDINDAN YENİDEN AŞIK OLDU

Üç yılın ardından DJ Mert Aydın, aradığı aşkı yeniden buldu. Geçtiğimiz Ağustos ayında sevgilisi Fatma Savk'a evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin nikah masasına oturduğu sosyal medya hesabından paylaştıkları düğün fotoğraflarıyla ortaya çıktı. Savk'ın, ismini de "Fatma Savk Aydın" olarak değiştirdiği görüldü.