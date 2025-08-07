Evliliğini toparladı derken Berk Oktay hakkında şok suçlama: Fantezi mesajları gönderdi

Savaşçı dizisinin setinde Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşamaya başlayan Berk Oktay, 2022 yılında dünyaevine girmiş çiftin bu evliliğinden ise kızları Mira Milana dünyaya geldi.

Berk Oktay’ın yeni dizisi Harman Yeri’nin setinde rol arkadaşı Gülsim Ali ile yakınlaştığı bu nedenle eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile arasında kıskançlık krizi olduğu gündeme bomba gibi düştü. Oktay'ın kızı ile yaptığı paylaşım ise evliliklerinin çalkantıda olduğu iddialarını güçlendirdi.

Kısa sürede evliliklerinin sallantıda olduğu haberleri yayılınca ünlü oyuncu bu paylaşımını ışık hızında kaldırdı.

Ayrılık haberleri gündem olunca Berk Oktay bu kez eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ve kızı Mira Milena'nın fotoğrafını "Şükür sebebim, ailem" notuyla paylaştı.

SETTE YAKINLAŞMA!

İddialara göre, Berk Oktay 'Harman Yeri' projesindeki partneri Gülsim Ali ile Antalya'daki sette yakınlaştığı konuşuluyor.

BU KEZ DE TACİZ İDDİASI

Geçen haftalarda manken ve sunucu Tuğçe Aral'ın, "Beni ünlü bir oyuncu, eşi hamileyken ve çocuğu dünyaya geldikten sonra mesajlarıyla taciz etti" itirafındaki kişinin de Berk Oktay olduğu iddia edildi.

EŞİ İÇİN SUSTUM

Manken sunucu Tuğçe Aral’ın iddiaları ağızları açık bıraktı.

Aral Berk Oktay’ın kendisini sosyal medyadan taciz ettiğini hatta eşi hamileyken de fantezi içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. Mesajların çocuk doğduktan sonrada gelmeye devam ettiğini anlatan Tuğçe Aral daha fazla dayanamayıp kendisini engellediğini söyledi. Aral, “O dönem eşine ve bebeğine zarar gelmesin diye sustum, elimde attığı mesajlar ve ekran görüntüleri var” dedi.

Berk Oktay cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.