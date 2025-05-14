Evliliğinin geleceği kediye bağlı! Zeynep’in gözyaşları: Diablo’yu bulana 15 bin TL

Zeynep Eğri, üç gün önce “Diablo” adlı, “Mamak” diye seslenince gelen scottish fold cinsi kedisini 75402 sokakta yaşayan babasına emanet etti.

Ancak çok sevdiği kedi kısa süre sonra kayboldu. Bir yaşındaki çip takılı kedisinden haber alamayan Eğri, büyük üzüntü yaşıyor.

“KEDİMİZİ EŞİM DE ÇOK SEVİYOR, ‘ONA BİR ŞEY OLURSA SENİ BOŞARIM’ DEMİŞTİ.”

Eğri, eşi Hamza Eğri’nin kediyi çok sevdiğini vurgulayarak, “Üç gündür kedimizden haber yok. Daha önce kaçmış ama geri dönmüştü. Bu sefer gelmedi. Eşim kediyi çok seviyor. Yurt dışına çalışmaya giderken, ‘Kediye iyi bak, bir şey olursa seni boşarım’ dedi. Kedim kayboldu, ona mı üzüleyim, kocam beni boşayacak, ona mı üzüleyim, perişanım” dedi.

“BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİM.”

Kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini duyuran Zeynep Eğri, “Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Üç yavrusu var, bulana yavru da hediye edebilirim, yeter ki kedim dönsün. Onsuz yaşayamıyoruz. Kocam yurt dışında, ama kedimi daha çok özlüyorum. Onsuz hayat düşünemiyorum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.