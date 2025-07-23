Evliliğinin ilk haftasında yangında şehit oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Evliliğinin ilk haftasında yangında şehit oldu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan 10 görevliden birisi olan Tolunay Kocaman'ın işe yeni başladığı ve 1 hafta önce evlendiği öğrenildi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalan 10 görevli şehit oldu.

aw503141-03.jpg

Şehitlerin cenazelerinin Kırka Mahallesi’ne getirilmesi beklenirken, yangında hayatını kaybeden Tolunay Kocaman'ın 14 Temmuz'da evlendiği öğrenildi. Seyitgazi ilçesinin Kümbet Mahallesi'nden olan Kocaman'ın vefatı büyük üzüntüye sebep oldu.

aw503141-02.jpg

Öte yandan, işe yeni başladığı belirtilen Kocaman'ın eşiyle birlikte çekindiği fotoğraflar ise yürekleri dağladı.

Son Haberler
Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 5’i turist 7 yaralı
Antalya'da taksi ile otomobil çarpıştı: 5’i turist 7 yaralı
Duran harika başladı, Fenerbahçe dördüncü vitese aldı
Duran harika başladı, Fenerbahçe dördüncü vitese aldı
Tekne faciası son anda önlendi: 3 kişiyi boğulmaktan sahil güvenlik kurtardı
Tekne faciası son anda önlendi: 3 kişiyi boğulmaktan sahil güvenlik kurtardı
NOW TV’nin dizilerine finalsiz veda mı?
NOW TV’nin dizilerine finalsiz veda mı?
Galatasaray yine ilklerin takımı
Galatasaray yine ilklerin takımı