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  • Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor. 45 günlük evlilikte boşanma nedeni şoke etti

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor. 45 günlük evlilikte boşanma nedeni şoke etti

Şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 10 Ekim’de nikah masasına oturmuştu. Ancak 45 gün süren evlilikte mutsuz son yaşandı. Çift boşanma kararı aldı. Kulislerde konuşulan boşanma sebebi ise herkesi şoke etti.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 13:23
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Evlilik 45 gün sürdü! Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor

Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor. 45 günlük evlilikte boşanma nedeni şoke etti
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TV100'ün haberine göre; Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 10 Ekim’de Bodrum’da muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. 

Düğünde Merve Kaya'nın gelinliği dikkat çekmişti.

Transparan dantelli bir gelinlik tercih eden Kaya, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve çok konuşulmuştu.

Ancak evlilikte 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı herkesi şoke etti. 

Bu karara özellikle Sibel Can'ın çok üzüldüğü iddia edildi. Bir diğer iddia ise ayrılığın nedeniyle ilgili.

TV100’deki habere göre Merve Kaya, Engincan Ural'ı aldattı. Bunun üzerine de çift ayrılık kararı aldı.
 

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