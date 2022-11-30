Sibel Can’ın oğlu Engincan Ural boşanıyor. 45 günlük evlilikte boşanma nedeni şoke etti

TV100'ün haberine göre; Ünlü şarkıcı Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Merve Kaya ile 10 Ekim’de Bodrum’da muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti.

Düğünde Merve Kaya'nın gelinliği dikkat çekmişti.

Transparan dantelli bir gelinlik tercih eden Kaya, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve çok konuşulmuştu.

Ancak evlilikte 2 ayı bile dolduramayan çiftin ayrılık kararı herkesi şoke etti.

Bu karara özellikle Sibel Can'ın çok üzüldüğü iddia edildi. Bir diğer iddia ise ayrılığın nedeniyle ilgili.

TV100’deki habere göre Merve Kaya, Engincan Ural'ı aldattı. Bunun üzerine de çift ayrılık kararı aldı.

