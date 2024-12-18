Evlilik için hazırladığı evde, anten düzeltirken düşerek öldü

Olay, saat 20.00 sularında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında gerçekleşti. Kadir Aratlı, anlatılanlara göre evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı daireye bugün eşyalarını taşıdı.

Kadir Aratlı, anten tamiri için çatıya çıktı. Kadir Aratlı, bu sırada mermerin kırılması nedeni ile metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.