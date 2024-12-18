Evlilik için hazırladığı evde, anten düzeltirken düşerek öldü

Kaynak: DHA
Evlilik için hazırladığı evde, anten düzeltirken düşerek öldü

İzmir'de yaşanan talihsiz kazada evlendikten sonra oturmak üzere 5 gün önce kiraladığı evin anteni tamir etmek için çatıya çıkan 25 yaşındaki Kadir Aratlı, mermerin kırılması sonucu metrelerce yüksekten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 20.00 sularında Karabağlar ilçesi Umut Mahallesi 3868 Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın terasında gerçekleşti. Kadir Aratlı, anlatılanlara göre evlilik dolayısıyla 5 gün önce kiraladığı daireye bugün eşyalarını taşıdı.

evlilik-sonrasi-oturacagi-dairenin-anten-474379-140274.jpg

Kadir Aratlı, anten tamiri için çatıya çıktı. Kadir Aratlı, bu sırada mermerin kırılması nedeni ile metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aratlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Eski eşinin otomobilini kundaklayan adam tutuklandı
Eski eşinin otomobilini kundaklayan adam tutuklandı
Evlilik için hazırladığı evde, anten düzeltirken düşerek öldü
Evlilik için hazırladığı evde, anten düzeltirken düşerek öldü
Bahar dizisine bir doktor daha geliyor
Bahar dizisine bir doktor daha geliyor
Mansur Yavaş: SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerimizi reddettiler
Mansur Yavaş: SGK borçlarına karşılık alacak ve teminat tekliflerimizi reddettiler
MasterChef'te ilk ceketi aldı ama kimse tebrik etmedi! O fotoğraf gündem oldu
MasterChef'te ilk ceketi aldı ama kimse tebrik etmedi! O fotoğraf gündem oldu