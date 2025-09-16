Evlilik için yeni belge zorunluluğu!

Artan boşanma oranları ve evlilik içi şiddet yeni uygulamarın gündeme taşınmasını da zorunlu kıldı.



Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Nüfus artışındaki düşüş ve boşanmalardaki artış sebebiyle yeni uygulamalar gündeme geliyor.

Bununla birlikte aile kurumunun temelinin sağlamlaştırılması ve artan boşanmaların önüne geçmek için evlenecek olan çiftlere evlilik öncesinde zorunlu psikolojik eğitim verilmesi ve eğitimin ardından alınacak olur raporu ile evliliklere onay verilmesi planlanıyor.



Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde olası problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilecek. Bu destek, evlilik sonrası da devam edecek

Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.