Evlilik için yeni belge zorunluluğu!

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Evlilik için yeni belge zorunluluğu!

Son dönemlerde yapılan evliliklerin ardından aile içi şiddet gerekçesiyle boşanma istatistiklerinde artış yaşanıyor. Bu kapsamda yeni düzenlemeyle yuva kurmak isteyen çiftlerin sağlık kontrolünden geçmeleri ve psikolojik denetimle birlikte uygunluk raporu almaları hedefleniyor. İşte detaylar…

Artan boşanma oranları ve evlilik içi şiddet yeni uygulamarın gündeme taşınmasını da zorunlu kıldı.

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Nüfus artışındaki düşüş ve boşanmalardaki artış sebebiyle yeni uygulamalar gündeme geliyor.

evlilik.jpg

Bununla birlikte aile kurumunun temelinin sağlamlaştırılması ve artan boşanmaların önüne geçmek için evlenecek olan çiftlere evlilik öncesinde zorunlu psikolojik eğitim verilmesi ve eğitimin ardından alınacak olur raporu ile evliliklere onay verilmesi planlanıyor.


Kurulacak danışmanlık mekanizması sayesinde, erken dönemde olası problemler tespit edilerek yanlış evliliklerin önüne geçilecek. Bu destek, evlilik sonrası da devam edecek
Eğer boşanmanın önüne geçilemez ise taraflara doğru şekilde rehberlik edilecek.

Son Haberler
Belediye başkanından Gürsel Tekin'e ağır ifadeler...
Belediye başkanından Gürsel Tekin'e ağır ifadeler...
Emmy gecesinde ‘Gazze’ isyanı: Bardem'den kefiyeli protesto! Gecenin en coşkulu anı
Emmy gecesinde ‘Gazze’ isyanı: Bardem'den kefiyeli protesto!
FIFA kesenin ağzını açtı! Kulüplere rekor düzeyde para dağıtılacak
FIFA kesenin ağzını açtı! Kulüplere rekor düzeyde para dağıtılacak
Evlilik için yeni belge zorunluluğu!
Evlilik için yeni belge zorunluluğu!
Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, kadınlarda doğum sonrası yaşanan problemleri ve tedavi yöntemlerini açıkladı
Doç. Dr. Süleyman Eserdağ, kadınlarda doğum sonrası yaşanan problemleri ve tedavi yöntemlerini açıkladı