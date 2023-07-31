Evlilik izni, çalışanın evlenmesi halinde elde edeceği yasal bir izindir. Ücretli izin kategorisinde yer alan evlilik izninde herhangi bir ücret kesintisi yapılmaz. 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan izin, çalışanların sahip olduğu bir haktır. Evlilik izinleri memur ve işçiler arasında değişiklik gösterdiği için izin detayları hakkında detaylı bilgi sahibi olmak son derece önemlidir. Peki evlilik izni nedir, kaç gündür, evlilik iznine hafta sonu da dahil mi?

Evlilik İzni Nedir?

Nikah izni olarak da adlandırılan evlilik öncesi alınan izin, 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda detayları belirlenmiş yasal bir haktır. İşçi ya da memur, evlilik için Mazeret İzni başlıklı evlilik izninden yararlanma hakkına sahiptir.

Evlilik izninin alınabilmesi için çalışanın; nikah tarihinin belirlenmesi sonrasında insan kaynakları departmanı, işveren temsilcisi veya işveren ile iletişime geçmesi gerekir. Çalışanlar, nikahtan sonraki bir tarih için izin isteme hakkına sahiptir.

Evlilik İzni Nasıl Başlar?

Evlilik izninin, nikah tarihinin belirlenmesi sonrasında alınması gerekir. Çiftler ilk olarak nikah tarihi alır, ardından çalıştıkları kurumdan evlilik iznini talep eder. Bu süreç içinde evlilik izninin alınabilmesi için insan kaynakları departmanı ya da işverene bildirimde bulunulmalıdır. Bazı kurumlar sözlü bildiriyi yeterli olarak görür. Fakat bazı kurumlar, sözlü bildiriye ek olarak dilekçe ile başvuru talep etmektedir. Bu tür durumlarda, nikah günü alındığına dair belgenin dilekçeye eklenmesi de gerekebilir.

İlgili kanunda evlilik izninin ne zaman alınacağına dair net bir ifade bulunmaz. Fakat nikah tarihi almadan önce işveren ile uzlaşıp bir tarih belirlenmesi mümkündür. Bazı durumlarda nikah tarihi resmi tatillerle birleştirilebilir. Böyle bir durumda, evlilik iznini uzatmak olanaklıdır.

Devletin Verdiği Evlilik İzni Kaç Gün?

"Evlilik izni kaç gündür?" son yıllarda en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinde, memurun kendisi ya da çocuğunun evlenmesi durumunda 7 günlük izne tabi olacağına dair bir ibare bulunur. Bu nedenle memurlar, evlendikleri zaman 7 günlük izin kullanma hakkına sahiptir. Bunun yanı sıra işçiler için evlilik izninin 3 gün olduğu bilinmektedir. İşçilerin evlilik izinleri, iş sözleşmeleri düzenlenebildiğinden, bu sürede değişiklikler meydana gelebilir.

Evlilik İznine Hafta Sonu Dahil mi?

Ücretli bir izin olan evlilik izninde, hafta sonları ve resmi tatiller de dahildir. Bu süre içinde çalışan, maaşını almaya devam eder. Evlilik izinleri kanunda iş günü olarak belirtilmemiştir. Bu nedenle hafta sonlarının da evlilik iznine tabi olduğunu belirtmek mümkündür. Evlilik izinleri, işveren ve çalışan uzlaşımına bağlıdır. Bu nedenle öncesinde çalışanın işverene evlilik iznini kullanmak istediğini belirtmesi gerekir.

2023 Evlilik İzni Toplamda Kaç Gün?

2023 evlilik izni, çalışanlar tarafından merak edilen soruların başında gelir. Evlilik iznine dair düzenlemeler değişebildiği için sürelerin de değiştiğini belirtmek olanaklıdır. İşçiler için evlilik izninin 3 gün ile sınırlı olduğunu belirtmek mümkündür. 2023 yılında, işçilerin evlilik izinleriyle ilgili herhangi bir güncelleme yapılmamıştır.

Memurların evlilik iznine dair bir güncelleme de yapılmadığı için evlenecek olan memurlar, yasal izin süresi olan 7 günü kullanabilir. Evlilik iznini alan bir işçi ya da memurun maaşından herhangi bir kesinti yapılmaz. Maaş bu süreçte de işlemeye devam eder. Ayrıca ilgili yasaya göre evlilik izinleri yıllık izinden hariç tutulur. Bu nedenle evlilik izninde, yıllık izinden herhangi bir eksilme meydana gelmez.