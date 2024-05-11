Evlilik kredisinde ilk ödeme tarihi belli oldu. Bakan açıkladı. Yeni evlenecekler dikkat!

Kaynak: AA
Evlilik kredisinde ilk ödeme tarihi belli oldu. Bakan açıkladı. Yeni evlenecekler dikkat!
Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı evlilik kredisinde ilk ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı evlilik kredisinde ilk ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisinde ilk ödeme tarihlerini duyurdu.

Kredi ödemelerine 21 Mayıs’tan itibariyle başlanacağını belirten bakan Göktaş “Eğitim programlarına katılıp, resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftlerin kredi ödemelerine 21 Mayıs itibarıyla başlıyoruz." İfadelerini kullandı.

EVLİLİK KREDİSİ

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi yeni evlenecek çiftlere veriliyor. Faizsiz kredi desteği, geçen yıl depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep'te evlenecek çiftlere sağlanan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz ödemelerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEYDİ?

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşından küçük olmamak, 29 yaş büyük olmamak,

Deprem tarihinde Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya illerinden ya da Gaziantep ilinin Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde ikamet etmek,

Depremden etkilenen 11 il dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

Son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının 2 asgari ücretten fazla olmamak.

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