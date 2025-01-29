Evlilik okulu eğitimleri sürüyor

Düzce Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BELMEK) tarafından "Mutlu olmak çok güzel, mutlu kalmak en güzel" sloganı ile evlilik birliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen Evlilik Okulu eğitim seminerleri devam ediyor. Ücretsiz eğitimde, çiftlerin mutlu ve sağlıklı bir evlilik sürdürebilmeleri için önemli bilgiler ve pratik öneriler paylaşılıyor.

Evlilik Okulu'nun ocak ayı eğitimlerine Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli personeller de konuk oldu. Uzman Psikolog Dr. Ersan Şimşek tarafından verilen ve çiftlerin evlilik hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olacak tüyolarla dolu eğitimde, çiftler arası iletişim becerilerini güçlendirme, empati kurma ve sorun çözme yöntemleri gibi konulara değinildi. Ayrıca katılımcılardan gelen sorular da yanıtlanarak, seminer sonunda katılımcılara belge verildi.