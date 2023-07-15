Evlilik stresinin zararları ortaya çıktı

Evlilik öncesi dönemde bazı sorular güvensizliğin nedeni olduğu vurgulandı.

Evlilik stresinin zararları ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Evlilik öncesi dönemde bazı sorular çiftlerin kafasını karıştırıyor. Bu evlilik stresinden ziyade güvensizliği işaret ediyor.

Şüphesiz her çiftin hayali mutlu bit yuva kurmak. Ancak evlilik aşaması gelip çattığında çiftler bazı olumsuz düşüncelerle baş başa kalabiliyor. Evlilik sorumluluğunu işaret eden duyguyu uzmanlar evlilik stresi olarak tanımlarken, beliren bazı soru işaretlerine karşı dikkatli olunması konusunda çiftleri uyarıyor. Uzmanlar bu soru işaretlerinin stresten ziyade güvensizlikten kaynaklandığını vurguluyor.

Bağımlılık duygusu, yanlış iletişim nedeni olduğu vurgulandı.

EVLİLİK STRESİ NEDİR?

İlişkilerde bağlılık ve bağımlılık duygularına değinen uzmanları, “Evlilik stresi bir insanın evlenmeden önceki zamanında ya da kişinin geçmişte yaşadığı olaylardan ötürü aklında olan soru işaretlerine dayanmaktadır. Toplumumuzda aşk her zaman ön planda tutulmaktadır.” demişti.

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