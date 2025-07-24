Evlilik teklifi alan Cole Palmer sevgilisini terk etti

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Evlilik teklifi alan Cole Palmer sevgilisini terk etti

Chelsea forması giyen Cole Palmer, sevgilisi Connie Grace’in evlilik baskısı nedeniyle ilişkisini bitirdi. Genç yıldızın yalnızca kariyerine odaklanmak istediği belirtildi.

Chelsea’nin 23 yaşındaki yıldız oyuncusu Cole Palmer, bu kez sahadaki performansıyla değil, özel hayatında aldığı kararla konuşuluyor. Son olarak Kulüpler Dünya Kupası’ndaki performansıyla adından söz ettiren Palmer, sevgilisi Connie Grace ile yollarını ayırdı.

İngiliz basınına göre, Connie Grace bir süredir Palmer’a evlilik baskısı yapıyordu. Genç futbolcu ise bu baskıdan rahatsızlık duydu ve evlilik teklifini geri çevirerek ilişkiyi noktaladı.

Total Football’da yer alan habere göre; henüz evlilik için çok genç olduğunu düşünen Palmer bu nedenle böyle ciddi bir adımı atmak istemediğini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA TAKİBİ BIRAKTILAR

Cole Palmer ve Connie Grace’in, karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıktıkları gözlemlendi.

Genç yıldızın, bu süreçte özel hayatını geri plana alarak sadece futbol kariyerine odaklanmak istediği ifade edildi.

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