Evlilik tekliflerinin vazgeçilmezi pırlanta tektaş yüzük

Birbirinden farklı taş kesimleri ve montürleri ile büyük beğeni toplayan Lova Pırlanta yeni sezon ürünleri arasında hemen her bütçeye uygun bir parça bulabilmek mümkün. Farklı büyüklüklerde pırlanta taşlarla süslenen bu özel tasarımlar, evlilik tekliflerinin yanı sıra sevgiliye hediye alternatifleri arasında da son derece göz alıcı bir alternatif.

Sevdiklerinizi Lova Işıltısı ile Şımartın

Lova Pırlanta, geniş pırlanta tektaş yüzük seçeneklerine yer verdiği sezon koleksiyonlarında, klasik tasarımları eğlenceli dokunuşlarla sunmaya devam ediyor. Uluslararası IDL ve HRD laboratuvarları tarafınca sertifikalanan özel ışıltılı taşların yer aldığı birbirinden eşsiz pırlanta tektaş yüzük modelleri arasında, efektlisinden, s kollusuna, sarısından beyazına onlarca farklı çeşit yer alıyor.

Klasik tektaş görüntüsüne yumuşak bir dokunuş kazandıran bu etkileyici modele, H renk kodunda ve 1 karat değerinde özel yuvarlak kesim bir pırlanta eşlik ediyor. Lova imzası taşıyan benzersiz çizgilere sahip bu özel pırlanta tektaş yüzük tasarımı hem evlenme tekliflerinin hem de hediye alternatiflerinin açık ara en favori parçalarından biri olarak gösteriliyor. Kısa bir süre için kampanyalı fiyatıyla satışa sunulan bu şık tasarıma Lova güvencesiyle sigortalı kargo hizmeti sayesinde Türkiye’nin hemen her noktasından kolaylıkla sahip olabilmek mümkün.

Görüntüsü, fark yaratan montürü ve göz alıcı ışıltısı ile son derece farklı ve heyecan verici pırlanta tektaş yüzük tasarımları arasında gösterilen bu etkileyici parça, son derece uygun fiyatıyla da büyük beğeni topluyor. 14 Ayar beyaz altın kullanılan tasarımda, 0,21 ct değerinde yuvarlak kesim pırlanta yer alıyor.

0,50 karat efektli tektaş modeli, sıra dışı işlemeler ve efektlerle 0,05 ct değerinde büyüleyici yuvarlak kesim pırlantanın göz alıcı bir şekilde sunulduğu özel tasarımlardan. 8 Ayar beyaz altın kullanılan bu şık tasarım, uygun pırlanta tektaş yüzük fiyatları ile sevdiklerini şımartmak isteyenler için liste başı olabilecek parçalar arasında yer alıyor.

Oval kesim pırlanta tektaş yüzük alternatifleri arasında yer alan bu etkileyici tasarım, 14 ayar kırmızı altın kullanılarak üretilmiş. Üzerinde yer alan 0,30 ct değerinde oval kesim taşı ile son derece farklı ve dikkat çekici görünen ürün evlilik teklifleri için olduğu kadar hediye fikirleri arayanlar için de oldukça farklı ve ilham verici bir alternatif.

0,50 karat efektli pırlanta tektaş yüzük, özel kalp formu ile son derece dikkat çekici. Üzerinde yer alan 0,02 karatlık yuvarlak kesim pırlantanın özel efektlerle süslendiği bu özel tasarım, en uygun fiyatlı pırlanta tektaş yüzük alternatifleri arasında yer alıyor. Arkadaşa, anneye, sevgiliye ya da kendinize hediye edebileceğiniz bu farklı tasarıma Lova Pırlanta güvencesi ile vade farksız 3 taksit imkanı ile kolaylıkla sahip olabilirsiniz.



