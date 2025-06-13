Evlilik yıldönümü kabus oldu! Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Evlilik yıldönümü kabus oldu! Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Paris'te dolandırıldı

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler çifti sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemlerinden düşmüyor. Çift, en son Paris’e gitti ve dolandırıcıların mağduru oldu.

Ünlü çift hayatlarını 2019 yılında birleştirdi. Her adımları olay olan çift bu kez Paris’te şoku yaşadı.

Berfu Yenenler ve eşi Eser Yenenler ile Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Genç şarkıcı Billie Eilish'in konserine de giden çift yıl dönümü için gittikleri Paris’te dolandırıldılar.

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Ünlü isimler fotoğraflarını çekmek isteyen kişiler tarafından 'Yıl dönümü hediyesi' vaadiyle kandırılarak yüksek bir ücret ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

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O ANLARI ANLATTI

Berfu Yenenler, yaşadığı durumu şöyle anlattı:

"Yıl dönümümüz diye bize 'hediye verelim' dediler. Meğer koca bir balonmuş. Üç tane fotoğrafa 300 Euro verdik. Yıl dönümümüzdü, inanamıyorum bu tezgaha nasıl düştüm, bu sinsilere nasıl kandım? Saf ve masum yüzüm beni hedef mi haline getirdi, neler oldu inanın anlamıyorum. Artık bu fotoğrafları çerçeveletip evimizin baş köşesine asmamız lazım, mecbur."

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Berfu Yenenler devamında ise "Her gittiğimiz ülkede ufak tefek tatlı düdüklenmelerimiz oluyordu ama bu sefer tamamen ben kandırıldım. Üstelik sadece üç fotoğraf için! İnanılır gibi değil. Bir de poz verirken zorla 'kis kis' diyorlar, ben de olacaklardan habersiz nasıl mutluyum" dedi.

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