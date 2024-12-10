Evlilik yıldönümünde karısını öldürüp intihar etti

Korkunç olay merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahalledi 2. Bahar sokak üzerinde meydana geldi. 5 çocuk babası 42 yaşındaki Fahri Karan, 16 yıllık eşiyle geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasına gelince, 33 yaşındaki eşi Serpil Karan kadın sığınma evine yerleşti.

Bir süre ayrı kalan inşaat işçisi Fahri Karan, eşi Serpil Karan ile evlilik yıldönümü nedeniyle buluşmak isteyince genç kadın bu teklifi kabul etti. Fakat eşini öldürmeyi planlayan koca, aracıyla aldığı eşi Serpil Karan’ı tenha bir yere götürdü.

Araç içinde tartışmaya başlayan Fahri Karan yanında bulundurduğu tabanca ile eşini göğsünden vurdu. Yaralı kadının ölmesini bekleyen koca, daha sonra kendisini başından vurup intihar etti.

Haberi alan yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, savcılık incelemesinin ardından cesetleri Bursa Adli Tıp Morguna sevk etti.