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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile evlenen Sahra Işık’tan hayranlarını üzen haber geldi. Sahra Işık, evlilik yıldönümlerini kutlamak için çıktıkları yemekte eşine kötü haberi verdi

Galeri Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 07:42
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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Survivor'un unutulmayacak yarışmacıları arasında olan Sahra Işık, değişimi ile adından söz ettirdi.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

2014 ve 2018 yıllarında iki kere Survivor'da yarışmış olan ve 2013 yılında düzenlenen Best Model'de üçüncü olan Sahra Işık'ın son halini görenler tanıyamıyor.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Kendinde yepyeni bir imaj oluşturan Sahra Işık, yaptırdığı estetikle de bambaşka biri olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Geçtiğimiz aylarda saç rengini değiştiren Sahra Işık, 'İmaj değişikliği iyidir. Benim için çok ciddi bir karar olsa da' ifadelerini kullanmıştı.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

‘Bu ne hal’, ‘Annesi görse tanımaz’ yorumlarının yapıldığı Survivor Sahra’dan hayranlarına kötü haber geldi.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Geçirdiği estetik operasyonların ardından resmen büyük bir değişime uğrayan Sahra Işık, eşine evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşattı.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

3 yıl önce evlene çift, evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Aybirdi eşi Sahra Işık ile romantik dakikalar yaşamayı beklerken hayatının şokunu yaşadı.

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Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Işık, yemeğin ortasında eşine boşanma davası açtığını söyledi.

12/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Sahra Işık'ın neden boşanma davası açtığı ise merak konusu oldu.

13/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

2014 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

14/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

15/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

16/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

17/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

18/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

19/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

20/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

21/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

22/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

23/23
Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

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