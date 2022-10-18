Eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık eşi İdris Aybirdi’yi verdiği haberle şoke etti. Evlilik yıldönümünde söyledi

Survivor'un unutulmayacak yarışmacıları arasında olan Sahra Işık, değişimi ile adından söz ettirdi.
2014 ve 2018 yıllarında iki kere Survivor'da yarışmış olan ve 2013 yılında düzenlenen Best Model'de üçüncü olan Sahra Işık'ın son halini görenler tanıyamıyor.
Kendinde yepyeni bir imaj oluşturan Sahra Işık, yaptırdığı estetikle de bambaşka biri olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz aylarda saç rengini değiştiren Sahra Işık, 'İmaj değişikliği iyidir. Benim için çok ciddi bir karar olsa da' ifadelerini kullanmıştı.
‘Bu ne hal’, ‘Annesi görse tanımaz’ yorumlarının yapıldığı Survivor Sahra’dan hayranlarına kötü haber geldi.
Geçirdiği estetik operasyonların ardından resmen büyük bir değişime uğrayan Sahra Işık, eşine evlilik yıldönümünde hayatının şokunu yaşattı.
Sahra Işık, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı İdris Aybirdi ile 2019 yılında evlenmişti.
3 yıl önce evlene çift, evlilik yıldönümlerini kutlamak için yemeğe çıktı.
Aybirdi eşi Sahra Işık ile romantik dakikalar yaşamayı beklerken hayatının şokunu yaşadı.
Işık, yemeğin ortasında eşine boşanma davası açtığını söyledi.
Sahra Işık'ın neden boşanma davası açtığı ise merak konusu oldu.
2014 ve 2018 yılında katıldığı Survivor yarışmalarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Sahra Işık, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.