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6 ilde şafak operasyonu

Mersin merkezli 6 ilde, sahte evrak düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattığı iddia edilen 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:45
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Evrakta sahtecilikle ilgili 6 ilde operasyon

6 ilde şafak operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, sahte evrak düzenleyerek kamu kurumlarını zarara uğrattığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda 31 zanlının kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin, Ankara, Antalya, Adana, Gaziantep ve Mardin’deki adreslere “şafak operasyonu” yapıldı.

Mersin’deki dron destekli operasyona 70 ekipten yaklaşık 250 polis katıldı. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere “koçbaşı” kullanılarak girildi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemi aldı.

Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor. (AA)

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