'Evrenden intikam almak için' elbise çalan Avustralyalı turist pişman oldu

İzmir’in popüler tatil beldesi Çeşme’de sıra dışı bir olay yaşandı. Avustralyalı bir turist, bir mağazadan elbise çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Ancak olayın ardından pişman olan turist, çaldığı elbisenin parasını mağaza sahibine göndererek özür diledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, turistin mağazadan bir elbise alıp hızlıca çıkarken görülmesi dikkat çekti. Turist, mağaza sahibine gönderdiği e-postada yaptığı hırsızlıktan dolayı büyük pişmanlık duyduğunu ve özür dilemek istediğini belirtti. E-postada şu ifadelere yer verdi: “Evrenden intikam almak için elbiseyi çaldım."