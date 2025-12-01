13 Ağustos gecesi Evrensel Gazetesi İzmir şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Tetiği çeken saldırgan İsa Can Biler tutuklu yargılanırken, Halil Yapıcı tutuksuz yargılanıyordu. Mahkeme Biler’in tahliyesine karar verdi. Davanın tutuklu sanık kalmadı. Bir sonraki duruşma 5 Mart’ta gerçekleşecek.

Evrensel Gazetesi avukatı Avukat Barış İpek, “Dosyada gelen giden bir şey yok. Eksik hususları birinci celse bildirdi, ek iddia için suç duyurusunda bulunuldu. Savcılıktan dosya açılmış ama henüz onun akıbetini görmedik. Eksikliklerin henüz giderilmediğini görüyoruz. Eksikliklerin giderilmesini ve tutukluk hâlinin ve adli kontrolün devamını talep ediyoruz" dedi.

Yine gazete vekili Avukat Devrim Avcı, "Daha ortada kayıp bir silah var. O açıdan tutukluluk halinin devam etmesine kara verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

SAVCI, BİLER'İN TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Savcılık, 'delil karatma durumunun olmaması' nedeniyle Biler'in tahliyesini talep etti.

Evrensel Gazetesi temsilcisi Özer Akdemir ise "Bu saldırının arkasındakilerin açıklanmasını istiyoruz, İsa Can Biler tetikçidir. Bu aşamada tüm deliller toparlanmamıştır. Bizim şikayetimiz devam ediyor" dedi.

SANIKTAN 'SUÇ KAYDI' SAVUNMASI

İsa Can Biler ise, "Tetikçi olduğum söyleniyor ama benim daha önceki dosyalarıma bakılsın. Tetikçi olsam bu işi Halil Yapıcı'yla yapmazdım. Kendimi saklardım. Planlı projeli yapardım. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde savunma verdi.

Sanık avukatları da delillerin toplandığını öne sürerek, "Sanığın delil karartacak durumu olmadığını için mütalaaya katılıyoruz. Zararı dijital bankacılık üzerinden karşıladık. O yüzden suç ve ceza durumu göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

MAHKEME TAHLİYE KARARI VERDİ

Mahkeme İsa Can Biler'in yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Kararda, "Başlatılmış olan dosyanın akıbetinin sorularak iddianame düzenlendiği taktirde mahkeme birleştime talebi isteyerek, bu dosya için bekletici sayılması, sanık İsa Can Biler’in işlediği suçun alt ve üst sınırı gözetilerek, dosyanın ne zaman sonuçlanacağının belirsiz olması ve yattığı süre göz önünde bulundurularak, yurt dışı çıkış yasağı işe tahliyesine..." ifadeleri kullanılarak bir sonraki duruşma 5 Mart saat 11.00'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

İsa Can Biler, Evrensel Gazetesi İzmir bürosuna 10 el ateş açıp kapısına zarar vermişti. Gazetenin avukatları, saldırı sonrası yürütülen soruşturmanın eksik olduğunu belirterek deliller, MOBESE kayıtları ve dinlenmeyen tanıklarla ilgili Başsavcılığa dilekçe sunmuştu.

Dilekçede, dosyada yer alan tek saldırı görüntüsünün çevredeki bir esnafa ait olduğu, kolluk güçleri tarafından hiçbir MOBESE kaydının toplanmadığı vurgulanmıştı. Ayrıca Biler’in saldırı öncesi telefonunu kullandığı görüntülere rağmen HTS kayıtlarının olaydan yarım saat önce kesildiği kaydedildi.

Avukatlar, Biler’in ekonomik durumu ve saldırı anındaki davranışlarının eylemin “planlı” olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. Ayrıca azmettirici olup olmadığına dair araştırma yapılmadığı vurgulandı.

SAVCILIKTAN TALEP EDİLEN ARAŞTIRMALAR

Evrensel Gazetesi'nin avukatları mahkemeden, şüphelilerin HTS kayıtlarını, aileleriyle beraber banka hesaplarının 6 ay geriye dönük incelenmesini, olay gününün MOBESE kayıtlarını, Biler’in cezaevi hesabına para yatıran kişiler ve ziyaretçilerin incelenmesi

HAKKI ÖZDAL’DAN TAHLİYE KARARINA TEPKİ

Evrensel gazetesi yazarı Hakkı Özdal tahliye kararına tepki gösterdi. Özdal yaptığı sosyal medya paylaşımında,

‘İzmir büromuza 13 Ağustos gecesi bir şarjör dolusu mermi sıkıldı. Ertesi gün kovanları iç merdivenlerde topladık. Yani içeride biri olsa ölebilirdi. Doğru dürüst bir olay yeri inceleme bile yapılmadı. Sonra etkili bir soruşturma yapılmadı. Tek bildiği ezberletilmiş "sarhoştum hatırlamıyorum, gazeteyi hedef almadım, rastgele ateş ettim" sözlerini söylemek olan tetikçinin azmettiricileri araştırılmadı. Soruşturma bu yönde genişletilmedi. Şimdi tetikçi de tahliye oldu. Gazeteciler aylar-yıllardır, tutuklu, öldüresiye gazete kurşunlayanlar 100 günde serbest.’ diyerek duruma tepki gösterdi.