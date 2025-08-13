Evrensel gazetesine silahlı saldırı: Saldırgan gazetenin tabelasını hedef tahtası yaptı…

İzmir Konak'ta yer alan Evrensel gazetesinin binasına gece saat 01.30’da silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganın özellikle gazetenin tabelasını hedef tahtası yapması ise dikkat çekti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

SALDIRGAN GAZETENİN TABELASINI HEDEF ALDI

Saldırının Alsancak semtinde bulunan temsilcilik binasının boş olduğu bir saatte olduğu aktarıldı. Kurşunların binanın dış cephesine ve özellikle gazete tabelasını hedef aldığı belirtildi. Tabelada 7 kurşun izinin olduğu tespit edildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

"BASKILAR BİZİ SUSTURAMAYACAK"

Evrensel gazetesi İzmir Temsilciliği ise saldıraya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Saldırının ardından polis olay yerine gelmiş, kurşunları toplamış ancak gazetemizin İzmir Temsilciliği’ne haber vermemiştir. Bu saldırı, sadece Evrensel’e değil, halkın haber alma hakkına, basın özgürlüğüne ve gerçeğin peşinde koşan tüm gazetecilere yönelmiş açık bir gözdağıdır. Evrensel’in tarihi; muhabirimiz Metin Göktepe’nin gözaltında katledilmesinden, defalarca maruz kaldığımız soruşturma ve gözaltılardan, Basın İlan Kurumu’nun ilan gasbından, baskılardan ve tehditlerden örneklerle doludur. Ancak bilinmelidir ki, hiçbir kurşun, hiçbir tehdit, hiçbir baskı bizi susturamayacaktır. Gerçeği karartmaya çalışanlar bilmelidir ki: Evrensel, dün olduğu gibi bugün de yarın da gerçeğin izini sürmeye, işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesini duyurmaya, hakikati haykırmaya devam edecek; kalemini daha da keskin tutacaktır" ifadeleri yer aldı.