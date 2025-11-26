'Bez Bebek' dizisindeki "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci'nin dizide bez bebek 'Nana' karakterini canlandıran Evrim Akın'ın kendisine mobbing yaptığını iddia etmesi magazin gündemini karıştırdı.

Akın'la ilgili ortaya atılan iddialar, bir dönem 'Çocuktan Al Haberi' programında yer alan fenomen isim Efe Koçyiğit'e de soruldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Efe Koçyiğit'e "Evrim Akın ve Asena Keskinci hakkında ne düşünüyorsun, Asena'nın söyledikleri doğru mu?" sorusunu yöneltti.

Efe Koçyiğit, bu soruya "Ben Evrim ablanın bize bir kötülüğünü görmedim. Ama Asena ile arasındaki durumu bilemem; doğru da olabilir, yanlış da. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar" yanıtını verdi.

Ardından bir başka kullanıcı, "Evrim Akın'ın kamera arkasında sana zorla Çitos yedirdiği söyleniyor, doğru mu?" diye sordu. Efe Koçyiğit bu iddiayı "Hayır" dedi.