Fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te 'Yağmur' karakterine hayat veren Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine de kötü davrandığını ileri sürmüştü. Keskinci’nin bu açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

AKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE YALANLAMIŞTI

Keskinci 'Bu kadın, benim üvey annem oluyor' diyerek Akın ile babasının yıllardır aynı evde yaşadığını açıklamıştı. Hakkında çıkan haberlerin ardından Evrim Akın basın toplantısı düzenleyerek gözyaşları içinde yaşananları yalanlamıştı.

PROGRAMDAN SESSİZ SEDASIZ ÇIKARILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Gündeme bomba gibi düşen ifşaların ardından Evrim Akın’ın yıllardır sunucusu olduğu ‘Ev Gezmesi’ programından sessiz sedasız çıkarıldığı öğrenildi. Evrim Akın yerine, ise muhabir Asiye Acar getirildiği ortaya çıktı.