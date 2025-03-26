Evrim Alasya'dan boykot çağrısına tam destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken binlerce kişi Saraçhane’de protesto etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu eylemleri ileri götürerek bazı medya kuruluşları ve markalara yönelik boykot çağrısı yaptı.

Özgür Özel'in saydığı boykot listesinde Espressolab, D&R, idefix, Kilim Mobilya, İhlas Ev Aletleri, Turkuaz Medya, Milli Piyango - misli.com, iddaa.com, ETS Tur, TRT, TGRT, Kanal D ve CNN Türk yer aldı.

Özel’in boykot çağrısına ünlü oyuncu Evrim Alasya da destek verdi. Sosyal medya hesabından "Adalet için boykot" notuyla paylaşım yapan Evrim Alasya, şu ifadeleri kullandı:

"HALKIN İRADESİNE YAPILAN BİR MÜDAHALEDİR"

"Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanması, yalnızca bir kişiye değil, halkın iradesine yapılan bir müdahaledir. Bu adaletsizliğe karşı durmanın pek çok yolu var. Elimizdeki en barışçıl ve en etkili yöntemlerden biri boykot.

Tüketim azaldığında vergi gelirleri düşer, halka sırtını dönmüş iktidarın tek dayanağı sermaye sarsılır. Kararlı bir boykot devlet mekanizmalarını doğrudan etkileme gücüne sahiptir.

Nasıl yapacağız?

Sadece nakit para kullanacağız.

Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı satın alacağız.

Yüksek vergi alınan ürünleri (alkol, sigara) almayacağız.

İktidarı destekleyen markaları ifşa edeceğiz.

Çevremizdeki küçük üretici ve esnafı tercih edeceğiz.

Boykotu yaygınlaştıracak ve büyüteceğiz.

Geri adım atmayacağız.

Boykotun etkisi zamanla büyür. Kararlılıkla ve disiplinle sürdüreceğiz."