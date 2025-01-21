Evsiz kalışını gözyaşlarıyla izledi

Alanönü Mahallesi Kolbaşı Sokak'taki 1 kişinin yaşadığı 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ekipleri ile doğalgaz ve elektrik görevlileri sevk edildi.

Kısa sürede evi saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Evinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izleyen ev sahibi ise olduğu yere çöktü.

Yangına bahçe hortumu ile müdahale eden ev sahibinin komşusu Ahmet Tüzük, "Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık" dedi.