Evsiz kalışını gözyaşlarıyla izledi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eskişehir'de bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev sahibi yanan evini gözyaşlarıyla izledi. Kışın ortasında evsiz kalan talihsiz kadın kaldırıma çöküp kaldı.

Alanönü Mahallesi Kolbaşı Sokak'taki 1 kişinin yaşadığı 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ekipleri ile doğalgaz ve elektrik görevlileri sevk edildi.

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Kısa sürede evi saran alevler, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Evinin kül oluşunu gözyaşlarıyla izleyen ev sahibi ise olduğu yere çöktü.

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Yangına bahçe hortumu ile müdahale eden ev sahibinin komşusu Ahmet Tüzük, "Bahçeden müdahale ettik. İtfaiye gelene kadar hızını yavaşlattık" dedi.

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