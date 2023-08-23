Müslümanlar beş vakit namaz kılar. Bu vakitlerin dışında kılınan namazlara nafile namaz denir. Evvabin namazı da nafile namazdan sayılmakta olup Allah katına manevi olarak yakınlaşmaya vesile olmaktadır. Peki, Evvabin namazı nedir? Evvabin namazı nasıl kılınır?

Müslüman mümin sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere beş vakit namaz kılar. Bu kılınan namazlara vakit namazları denmektedir. Vakit namazları dışında kılınan namazlar da bulunmaktadır. Bunlara Nafile namazları denmektedir.

Beş vakit dışında kılınan bu namazlar ne farz ne de vaciptir. Ancak bu namazlar kılındığı zaman sevap olan ama kılınmazsa günah sayılmayan namazlardır. Yani mendub ve müstahab kabul edilen namazlardır. Bu namazlardan biri de evvabin namazı olarak kabul edilir.

EVVABİN NAMAZI NEDİR?

Evvabin namazı mendup olup aynı zamanda müstahab kabul edilen bu nafile namazlarından biridir.

Akşam namazını takiben kılınan evvabin namazı günahlardan arınmak yoluyla hayırlara vesile işler yaparak Allah’a yakınlaşmadır.

Evvabin namazının çoğul bir anlamı vardır. Bu çerçevede Allah Celle Celaluhu katına fazla itaatte bulunanların namazı olarak nitelendirilir.

Evvabin ‘evvâb’ kelimesinin çoğuludur. Bu kapsamda sığınan ve tövbe eden anlamına gelen evvâb çoğul olunca tövbe edenler, sığınanalar olmaktadır. Böylece evvâbîn namazı da tövbe ederek Allah'a sığınan kişilerin kıldığı namazdır.

EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?

Evvabin namazı en münasip şekilde 6 rekat olarak kılınması genel kabul görmektedir. Ama evvabin namazını 2 ya da 4 rekat şeklinde kılmak da mümkündür. Eğer bu namaz 6 rekat şeklinde kılınacaksa 2 rekattan 3 kere kılınması uygundur.

Peygamberimiz evvabin namazının vaktinin kuşluk zamanı olduğunu bilhassa belirtmiştir. Böylece akşam zamanı kılınan bir namaz olduğu bilinmektedir. Bu sebeple akşam namazı kılındıktan sonra kılınmaktadır. Çünkü akşam ezanını müteakip akşam namazının eda edilmesi gerektiğinden onun ardından evvabin namazını eda etmek gerekmektedir.

1.Rekat: İlk olarak 'Niyet ettim Allah rızası için altı rekat evvabin namazı kılmaya' şeklinde niyet edilir. Niyetten sonra 'Allah-u Ekber' denerek eller bağlanarak evvabin namazına başlanır. İlk olarak Subhaneke okunur ve daha sonra besmele çekerek ardından Fatiha suresi okunur. Arkasından Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rükudan sonra secdeye gidilir, secdeden doğrulur ve tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve sonrasında ikinci rekata geçilir.

2.Rekat: Besmele çekip Fatiha suresi okunarak evvabin namazının ikinci rekatı kılınmaya başlanır. Sonra Kur'an'dan bir sure okunur ve rükua gidilir. Rüku'nun ardından secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. İkinci rekat oturuşunda Ettahiyyatu okunur ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

3.Rekat: Besmele çekere Fatiha okunur ve ardından Kur'an'dan bir sure okunarak rükua gidilir. Sonra secdeye gidilir ve doğrulduktan sonra tekrar secdeye gidilir. Ayağa kalkılır ve dördüncü rekata geçilir.

4.Rekat: Besmele çekilir ve sonrasında Fatiha ile Kur'an'dan bir sure okunur. Sonrasında secdeye gidilir ve secdeden doğrulup tekrar secdeye gidilir. Daha sonra oturulur ve Ettehiyyatu okunur ve beşinci rekat için ayağa kalkılır.

5.Rekat: Besmele çekilir ve Fatiha, ardından Kur'an'dan bir sure okunur. Secdeye gidilir ve secdeden kalkıldıktan sonra tekrar secdeye gidilir. Daha sonra son rekata geçmek için ayağa kalkılır ve 6.rekata geçilir.

6.Rekat: Besmele çekilerek Fatiha suresi ve arkasından Kur'an'dan bir sure okunur. Rüku'nun ardından secdeye gidilir ve oturulur. Tekrar secdeye gidilir ve oturulur. Son oturuşta Ettahiyyatu, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur. Son olarak sağa ve sola 'Es selamu aleyküm ve rahmet'ullak' diyerek selam verilir ve evvabin namazı tamamlanır.