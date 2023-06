Vakit namazları dışında kılınan namazlar da bulunmaktadır. Bunlara Nafile namazları denmektedir. Beş vakit dışında kılınan bu namazlar ne farz ne de vaciptir. Peki, Evvabin namazı nedir? Evvabin namazı ne zaman nasıl kılınır?

Günün her vaktine denk gelebilecek bir Tatavvu namazı vardır. Bunlar kulları Allah'a daha da yaklaştıran ve cennet-i aladaki seviyesini de yükselten namazlardır.

EVVABİN NAMAZI NEDİR?

Evvabin namazı mendup olup aynı zamanda müstahab kabul edilen bu nafile namazlarından biridir. Akşam namazını takiben kılınan evvabin namazı günahlardan arınmak yoluyla hayırlara vesile işler yaparak Allah’a yakınlaşmadır. Evvabin namazının çoğul bir anlamı vardır. Bu çerçevede Allah Celle Celaluhu katına fazla itaatte bulunanların namazı olarak nitelendirilir. Evvabin evvâb kelimesinin çoğuludur. Bu kapsamda sığınan ve tövbe eden anlamına gelen evvâb çoğul olunca tövbe edenler, sığınanalar olmaktadır. Böylece evvâbîn namazı da tövbe ederek Allah'a sığınan kişilerin kıldığı namazdır.

EVVABİN NAMAZI NE ZAMAN NASIL KILINIR?

Evvabin namazı en münasip şekilde 6 rekat olarak kılınması genel kabul görmektedir. Ama evvabin namazını 2 ya da 4 rekat şeklinde kılmak da mümkündür. Eğer bu namaz 6 rekat şeklinde kılınacaksa 2 rekattan 3 kere kılınması uygundur. Peygamberimiz evvabin namazının vaktinin kuşluk zamanı olduğunu bilhassa belirtmiştir. Böylece akşam zamanı kılınan bir namaz olduğu bilinmektedir. Bu sebeple akşam namazı kılındıktan sonra kılınmaktadır. Çünkü akşam ezanını müteakip akşam namazının eda edilmesi gerektiğinden onun ardından evvabin namazını eda etmek gerekmektedir. Evvabin namazı kılınırken şu aşağıdaki sıranın takip edilmesi ve belirtilen surelerin okunması gerekir; Evvabin namazı her namazda olduğu gibi niyetle başlar. Bu çerçevede ilk etapta 6 rekatlık evvabin namazı kılmak için Allah rızasıyla niyet edilir. Niyetten sonra Allahu ekber denerek eller kulak memelerine getirilerek tahrime tekbiri alınır. Sonra ise eller bağlanmak suretiyle evvabin namazına başlanır.

Tahrime tekbirinden hemen sonra da Subhaneke okunmaya başlanır. Euzü-besmelenin çekilmesinin hemen sonrasında Fatiha suresinin okunması gerekir. Fatiha’nın ardından ise zammı sure ya da Kur'an'da yer alan herhangi bir surenin okunmasına başlanır. Zammı sure bitince rükû edilir. Rüku’da 3 kere Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükû'dan sonra da Semi Allahulimen Hamide denerek secdeye kapanılır. Secdeden doğrulunca tekrar secde edilir. İkinci secdenin ardından ayağa kalkılır. Bu sefer ikinci rekâta başlanır.l Ayakta tekrar besmele çekilerek Fatiha suresinin okunmasına başlanır. Fatiha bittikten sonra yine Kur'an’dan yer alan bir sure ya da namaz dualarından biri okunur. Sure bittikten sonra rükûa gidilir.

Yine 3 kere Subhane Rabbiyel Azim denir. Semi Allahulimen Hamide denerek ayağa kalkılıp sonra secdeye kapanılır. Birinci secdeden doğrulduktan sonra İkinci secdeye kapanılır. İkinci secdeden sonra doğrularak oturulur ve Ettahiyyatu okunmaya başlanır. Bunların ardından üçüncü rekâtı kılmak için ayağa kalkılır. Ayakta üçüncü rekata yine besmele çekilmesi ve sonrasından Fatiha suresi okumasıyla başlanır. Ardından tekrar zammı surelerden birinin okunmasına devam edilir. Sure bittikten sonra tekrar rüku'ya eğilerek yine 3 kere Subhane Rabbiyel Azim denir. Semi Allahulimen Hamide denerek ayağa kalkılır ve secdeye kapanılır. Ardından bir daha secdeye kapanılır. İkinci secdeden sonra dördüncü rekâta başlamak için ayağa kalkılarak besmele çekilir ve Fatiha suresine başlanır. Fatiha suresi bittikten sonra tekrar herhangi bir zammı sure okunmaya başlanır. Ardından secde edilir sonra doğrulup bir daha secdeye kapanılır. İkinci secdeden doğrulduktan sonra oturularak Ettahiyyatu’ya başlanır.

Ettahiyyatu bitince ayağa kalkılarak beşinci rekâtın kılınmasına başlanır. Her rekatta olduğu gibi beşinci rekatta da besmele çekilerek başlanır ve Fatiha suresine devam edilir. Fatiha bitince zammı sure okunmasına başlanır. Zammı sure bitince rüku ve secdeye kapanılır ve ikinci secdeden sonra altıncı rekatı kılmak için ayağa kalkılarak besmeleyle Fatiha suresine başlanır. Fatiha bitince zammı sureye devam edilir ve o da bitince rükua kapanılır. Rükûunun sonrasında iki kere secdeye kapandıktan sonra doğrulup oturulur.

Bu son rekatın son oturuşunda ettahiyyatu okunmaya başlanır. O bitince Allahumme salli, Bârik ve Rabbenâ dualarının okunmasına başlanılır. Bütün bunlar bittikten sonra önce sağ omuza çene getirilerek Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah denilir. Sonra kafa sol omuza doğru çevrilerek çene sol omuza getirilir. Burada da getirilerek Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah denilerek selamlama yapılır. Selamlamalar bitince evvabin namazı eda olmuş olur.