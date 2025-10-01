"Explora I" kruvaziyeri Marmaris'e çıkarma yaptı

Kaynak: AA
"Explora I" kruvaziyeri Marmaris'e çıkarma yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 695 yolcu geldi.

"Explora I" kruvaziyeri Marmaris'e 695 yolcu getirdi. Girit Adası'ndan Marmaris'e gelen 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ve 649 personelin bulunduğu belirtildi.

TURİSTİK YERLERİ ZİYARET ETTİLER

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ile Yat Limanı'nı gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken, bazıları da Dalyan turuna katıldı.

Kruvaziyerin, gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na gitmesi bekleniyor.

