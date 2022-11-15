İstanbul'da dev yarışta Extreme Kupası sahibini buldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 araç ve 30 sporcunun katılımıyla 4×4 OSM İstanbul Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarış, Pendik Belediyesi ve Emsey Hospital katkılarıyla Pendik'te özel olarak hazırlanan parkurda koşuldu.

Konvansiyonel şasesi üzerinde değişiklik yapılmamış araçlar sınıf olan TR1 sınıfında Adem Tutar-Onur Yılmaz birinci olurken, Adnan Ofluoğlu-Zafer Taştekin ikinci, Şencan Özkurt-Can Özkurt da üçüncü sırayı aldı.

Özel olarak hazırlanmış şaseye sahip araçların sınıf TR2 sınıfında ise Oğuz Kağan Öztürk-Şenol Coşkun birinciliği elde ederken, Ömer Çelikten-Adem Yılmaz ikinci ve Atilla Çakır-Gökhan Yalçın yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Organizasyonun dördüncü yarışı 10-11 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.