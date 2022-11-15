15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • İstanbul'da dev yarışta Extreme Kupası sahibini buldu

İstanbul'da dev yarışta Extreme Kupası sahibini buldu

Otomobil sporlarında 2022 Edip Yaşar Kurtoğlu Extreme Kupası'nın üçüncü yarışı İstanbul'da yapıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 15:24
Takip Et

Extreme Kupası'nın üçüncü yarışı nefesleri kesti

İstanbul'da dev yarışta Extreme Kupası sahibini buldu
+
Aa
-

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 araç ve 30 sporcunun katılımıyla 4×4 OSM İstanbul Alternatif Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarış, Pendik Belediyesi ve Emsey Hospital katkılarıyla Pendik'te özel olarak hazırlanan parkurda koşuldu.
Konvansiyonel şasesi üzerinde değişiklik yapılmamış araçlar sınıf olan TR1 sınıfında Adem Tutar-Onur Yılmaz birinci olurken, Adnan Ofluoğlu-Zafer Taştekin ikinci, Şencan Özkurt-Can Özkurt da üçüncü sırayı aldı.
Özel olarak hazırlanmış şaseye sahip araçların sınıf TR2 sınıfında ise Oğuz Kağan Öztürk-Şenol Coşkun birinciliği elde ederken, Ömer Çelikten-Adem Yılmaz ikinci ve Atilla Çakır-Gökhan Yalçın yarışı üçüncü sırada tamamladı.
Organizasyonun dördüncü yarışı 10-11 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza. 6.Lig takımına imza attı
﻿Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza. 6.Lig takımına imza attı
﻿Valerien Ismael'in yardımcısından flaş imza. 6.Lig takımına imza attı
﻿Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi
﻿Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi
﻿Tekirdağ'da 1 tondan fazla sahte alkol ele geçirildi
﻿Fırının kapısı açılınca göz göze geldi ayı koşarak kaçtı
﻿Fırının kapısı açılınca göz göze geldi ayı koşarak kaçtı
﻿Fırının kapısı açılınca göz göze geldi ayı koşarak kaçtı
﻿İSKİ'nin çalışmasında insan kemikleri bulundu
﻿İSKİ'nin çalışmasında insan kemikleri bulundu
﻿İSKİ'nin çalışmasında insan kemikleri bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.