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Exxen üyeliklerine zam geldi

Dijital yayın platformu Exxen, bugün abonelik paketleri ve fiyatlar için bir güncelleme yayınladı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 00:54
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Exxen üyeliklerine zam geldi

Exxen üyeliklerine zam geldi
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1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen, yaz aylarının başlangıcında 1 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Platform Netflix gibi rakiplerine kıyasla içerik açısından yetersiz kalıyor olsa da, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi grup maçlarının yayın haklarını satın alması sonrasında spor tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, bugün itibariyle de güncel Exxen abonelik fiyatları zamlandı.

Yeni abonelik ücretleri şöyle:

Reklamlı Exxen Üyelik – Aylık – 19.90 TL yerine 39.90 TL

Reklamlı Exxen Üyelik – Yıllık – 16.60 TL x 12 yerine 33.50 TL x 12

Reklamsız Exxen Üyelik – Aylık – 29.90 TL yerine 54.90 TL

Reklamsız Exxen Üyelik – Yıllık – 24.90 TL x 12 yerine 45.90 TL x 12

Reklamlı paketin aylık ücreti 39.90 TL olarak belirlenirken, yıllık satın alım yaptığınızda 33.50 TL‘ye tekabül ediyor. Reklamların olmadığı aylık paketin fiyatı ise 54.90 TL olarak belirlenmiş durumda. Eğer reklamsız paketi yıllık satın almak istiyorsanız, aylık tutar 45.90 TL’ye düşüyor.

Buna ek olarak, Exxen’de yer alan spor müsabakalarına erişim sağlamak için ExxenSpor üyeliği satın almanız gerekiyor. Exxen + ExxenSpor şeklinde satılan üyelikler aynı şekilde, reklamlı ve reklamsız olarak ikiye ayrılıyor.

Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Aylık – 49.80 TL yerine 119.90 TL

Reklamlı ExxenSpor Üyelik – Yıllık – 44.80 TL x 12 ay yerine 94.90 TL x 12

Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Aylık – 69.80 TL yerine 134.90 TL

Reklamsız ExxenSpor Üyelik – Yıllık – 54.80 TL x 12 ay yerine 107.30 TL x 12

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