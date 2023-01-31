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Petrol devi Exxon'dan büyük kâr

Dünya petrol devi Exxon Mobil, 2022 yılı için 59 milyar dolar kâr açıkladı. Exxon’un açıkladığı bu rakam, saat başına 6.7 milyon dolara denk geliyor. Bu rakam, batılı petrol şirketleri açısından tarihi bir kâr anlamına geliyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:35
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Exxon'dan 2022'de rekor kâr. Saat başında 6,7 milyon dolar kazandı

Petrol devi Exxon'dan büyük kâr
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Petrol devi Exxon, 2022 yılı için 59 milyar dolar kâr açıkladı. Saat başına 6.7 milyon dolardan fazla kâr eden şirket yalnızca kendisi için değil, batılı petrol şirketleri açısından da tarihi bir kâra imza attı.

2008'DE DE REKOR AÇIKLAMIŞTI

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Exxon 2008'de varil başına petrol fiyatlarının 2022 ortalamasının %30 üzerine karşılık gelen 142 dolara yükselmesiyle 45.2 milyar dolar rekor kâr açıklamıştı. Şirket 2022 kârı ile yeni bir rekor kırarken, koronavirüs salgını sırasında uygulanan geniş çaplı maliyet kesintileri geçen yıl kârı destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Exxon CFO'su Kathryn Mikells Reuters'a yaptığı değerlendirmede, "Kâr ve nakit akışımız geçen yıla kıyasla oldukça keskin yükseldi. Bu, piyasaların kuvvetli seyri, kuvvetli üretim ve iyi maliyet kontrolünün bir kombinasyonu sayesinde mümkün oldu" dedi.

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