Ey muhalefet, ey millet; Bunları unutmanız gaflet…

Kadim okurlarımdan Hayati Öztürk İzmir Seferihisar’dan şu mesajı gönderdi ki yerden göğe kadar haklı

“Yahu futbolcuların 14 milyon doları için acayip kulak kesildi toplum.

Bekliyor; Arda ile mi, Emre ile mi, yoksa Fatih Terim'le mi, banka şube müdürü kadının ilişkileri ortaya çıkacak...

Fatih Terim dünyaca ünlü, bankacı kadın güzel, milyonlarca dolar ve futbolcular olmasa kimse bu kadar ilgilenmez.

Ama 128 milyar doların buharlaşmasında kadın banka şube müdürü de yoktu topçular da hocaları da yoktu.

Toplum 128 milyar doları umursamayıp iktidarı yine seçti.

Uçan 128 Milyar dolar uçuranın yanına kar kaldı.

Bir de tüpçü vakası var.

Bi kamu bankasından 750 milyon dolar alıp ödemezken de güzel bir banka şube müdürü yoktu.

Uzatmayalım toplum olarak çok muhabbetindesiniz.

Batacak bu ülke sizin rant sevdanızdan...

Hangi psikoloji alanına giriyorsunuz bilmem ama hastasınız...”

Değerli okurlarım,

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